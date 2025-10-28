Slušaj vest

Luna Đogani otvorila je dušu o detaljima iz svog života i tom prilikom prvi put je progovorila i o odnosu sa Anastasijom i Cecom Ražnatović.

Ona je istakla da joj je Ceca uvek bila velika podrška.

- Bila sam deo njihove porodice. Ima dosta lepih stvari. Ona je meni bila velika podrška. Provodila sam vreme kod njihove kući osećala sam se kao deo porodice. Uvek je imala lepe reči, razumevanje, reči podrške, volela je da deli, uvek sam volela onu njenu sobu gde spava, tada je zvala apartman, pokazuje nam njene stvari i šminke i davala nam je da ulazimo i koristimo sve. Uvek mi je bila draga, mogla sam o svemu da pričam - počela je Luna i dodala:

- Ona ima taj stav kao drugarica i da te posavetuje i zaboravljam te situacije... Uvek sam je gledala kao drugu majku i njih sve kao svoju porodicu...

"Bila sam istraumirana, ubijena u pojam"

Bivša rijaliti učesnica dotakla se perioda kada je bila deo rijalitija "Zadruga 1" u kojoj je prošla kroz agoniju zbog odnosa sa Slobom Radanović.

- Sve me je bolelo. Bila sam uništena. Kako sam izašla iz tog života, došla sam u potpuno neki drugi. Ne znam kako to da opišem, samo ljudi koji su bili oko mene znaju. Jedna istraumirana devojka, ubijena u pojam, nesigurna, ne znam gde je levo, gde je desno, pretnje, grozne pretnje, sabotaže u svakoj mogućoj saradnji koju sam pokušala da probam da imam, da zaradim neki dinar, jer nisam baš dobro prošla finansijski te prve sezone. Katastrofa - prisetila se u Šok toku i nastavila:

- Nisam očekivala izdaju od njega. Da sam znala, sigurno ne bih to sve, samo sam slušala svoje srce, rizikovala sam sve...

"Mislila sam da Marko ne vidi budućnost sa mnom"

Ipak, rijaliti joj kasnije doneo ljubav i kasnije brak sa Markom Miljkovićem.

- Mislila sam da nisam njegov tip, da ne može da vidi svoju budućnost sa mnom. Uvek sam ga gledala kao ozbiljnog muškarca, koji traži ozbiljnu ženu, za porodicu, za domaćinstvo... A eto, on se zakačio za mene. Šest meseci smo se samo muvali.

Kako kaže, i danas ima teške trenutke, a tada uglavnom pusti koji suzu.

- Želela sam u nekim trenucima da budem samo sama, kad nisam bila dobro... To je bilo ranije, i dok su deca bila, kad mamo loš period, svi imamo loš period, krize... Ja tad plačem. Ja volim da plačem, to mi je izduvni ventil. Nekad ne mogu da se iskontrolišem, i da ne plačem da me neko ne vidi, ali najviše volim da plačem kada se tuširam...

Đoganijeva se dotakla i Markovog sukoba sa komšijom kada je bio priveden.

- Ja sam već videla da je on u zatvoru, da ga više nikad neću videti, da će on tamo da bude, da sam ja sama sa decom - ispričala je Luna.

