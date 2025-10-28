Slušaj vest

Bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe, Sofija Dacić pojavila se večeras na jednom prestoničkom događajua, a za medije je progovorila o takmičenju, kao i skandalu koji se desio uživo u programu, kada ju je Dara Bubamara uporedila sa Severinom Vučković.

Naime, Dara je Sofiji rekla da neodoljivo podseća na hrvatsku pevačicu, što je izazvalo iznenađenje kod svih.

- Obožavam Jakova i jedva čekam da počne koncert, zato sam tu. Super se sada snalazim u "Zvezdama Granda". Čekajte da vidite drugi krug - rekla je Sofija, pa je dodala:

"S Kebom imam odličan odnos"

Ovako Sofija Dacić danas izgleda Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printskrin

- Ljudi su prezadovoljni, a i ja sam. Sa Kebom imam odličan odnos, sve je stvarno kako treba. On mi je dao glas u prvom krugu. Iznenadila sam se kad je Dara napravila poređenje koje je napravila. Mislim da se i ona sama iznenadila, videli su svi jasno reakciju.

Igor i Sofija srećni u ljubavi nakon razvoda

Jedan od najkraćih brakova na estradi je i brak Sofije Dacić i Igora Kojića. Međutim, nakon razvoda nije bilo ni teških reči ni svađa i prepucavanja, a i jedno i drugo ubrzo su našli svoju novu sreću u ljubavi.

Igor Kojić i Sofija Dacić u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Igor se nedavno pojavio na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe sa novom partnerkom, a Sofija se nakon toga oglasila i otkirla da je i ona vrlo srećna u ljubavi.

kurir.rs/blic

