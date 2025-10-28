Slušaj vest

Mnoge javne ličnosti na estradnom nebu su se pojavile sa umetničkim imenom, a među njima je i naš poznati pevač.

Naime, iako je poznat kao Žika iz grupe Zana već 46 godina, malo ko zna ta njegovo pravo ime nema veze sa ovim nadimkom.

Naime, on je rođen kao Zoran Živanović, a svi ga znaju po skraćenici od prezimena.

U braku sa koleginicom

1/7 Vidi galeriju Zoran Žika Živanović (68), popularni Žika Zana, dugi niz godina je u braku sa koleginicom iz grupe Jelenom Foto: ATA images, Printscreen/Prva TV, Kurir Televizija

Zoran Žika Živanović dugi niz godina je u braku sa koleginicom iz grupe Jelenom.

Žika se dva puta ženio, prvi put sa Verom koja mu je rodila dve ćerke Mariju i Tamaru. Njegova bivša supruga jednom prilikom je za medije pričala o navodnoj prevari supruga.

Kurir / Blic

