Milica nikada nije bežala od kućnih poslova

Milica Todorović u poslednje vreme ima pregršt razloga za slavlje.

Pevačica uživa u najlepšem životnom periodu, u petom je mesecu trudnoće i s nestrpljenjem iščekuje rođenje sina. Međutim, srećne vesti se tu ne završavaju.

Naime, u njenoj porodici se nižu lepi događaji – Miličina sestra Anđela nedavno je uspešno odbranila master rad, a ponosna pevačica nije mogla da sakrije radost.

Sa širokim osmehom Milica je podelila sreću sa svojim pratiocima na Instagramu, uz poruku: „Ponos sestrin! Master uspešno odbranjen.“

U Kruševcu slavila rođendan ocu

Porodica Todorović nedavno se okupila u domu u Kruševcu, gde su proslavili 66. rođendan Milana Todorovića, oca pevačice Milice Todorović koja trenutno uživa u trudničkim danima sa najmilijima.

"Tata, srećan ti rođendan! Želimo ti da si nam živ i zdrav još najmanje sto godina, i da nas i dalje zasmejavaš do suza", napisala je Anđela.

Podsetimo, kako su nedavno pisali domaći mediji, Milica čeka dečaka. Inače, pevačica je i dalje aktivna, a nedavno je i nastupala pod šatorom obučena u narodnu nošnju.

