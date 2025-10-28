Anđela je snimala svog dečka kako nazdravlja sa njom
ANĐELA I GASTOZ SLAVE! Rijaliti par ima veliki razlog za nazdravljanje (FOTO)
Anđela Đuričić se oglasila na svom Instagram nalogu i otkrila da se u društvu Nenada Marinkovića Gastoza nalazi u jednom prestoničkom lokalu.
Naime, Anđela je snimala svog dečka kako nazdravlja sa njom, te je jasno stavila do znanja fanoivima da imaju razlog za slavlje.
Gastoz ima razlog za slavlje Foto: Printscreen
Slavlje Gastoza i Anđele
Mnogi predpostavljaju da njih dvoje upravo sa prijateljima slave zbog nove pesme i Gastozovog povratka na muzičku scenu.
Naime, Gastoz je danas objavio duetsku pesmu sa pevačicom Vanjom Mijatović, a u spotu se pojavljuje i Anđela.
