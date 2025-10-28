Slušaj vest

Anđela Đuričić se oglasila na svom Instagram nalogu i otkrila da se u društvu Nenada Marinkovića Gastoza nalazi u jednom prestoničkom lokalu.

Naime, Anđela je snimala svog dečka kako nazdravlja sa njom, te je jasno stavila do znanja fanoivima da imaju razlog za slavlje.

Gastoz ima razlog za slavlje
Gastoz ima razlog za slavlje Foto: Printscreen

Slavlje Gastoza i Anđele

Mnogi predpostavljaju da njih dvoje upravo sa prijateljima slave zbog nove pesme i Gastozovog povratka na muzičku scenu.

Naime, Gastoz je danas objavio duetsku pesmu sa pevačicom Vanjom Mijatović, a u spotu se pojavljuje i Anđela.

Ne propustiteStars"ON JE ISPONIŽAVAO, RASKINULI SU..." Milan Milošević otkrio sve o odnosu Gastoza i Anđele, pa raskrinkao mračne tajne Elitara
Ispovest Milana Miloševića
StarsPUCAJU OD PARA... I LJUBAVI! Anđela i Gastoz u privatnom helikopteru lete po nebu: Objavili nestvano kadrove
Gastoz i Anđela u ljubavnom zanosu
StarsGATOZ OTKRIO DA JE ANĐELA SPREMNA ZA MAJČINSTVO: Ima muškarca pored sebe koji je nikad neće ostaviti
gtoz i andjel.jpg
Stars"ZBOG PARA SU ĆERKU..." Žestoke optužbe na račun roditelja Anđele Đuričić, Gastoz nije znao šta ga je snašlo
WhatsApp Image 2025-07-20 at 6.23.29 AM (1).jpeg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP558 Izvor: kurir tv