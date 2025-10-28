Slušaj vest

Pobednica "Zadruge 2" Luna Đogani dugo je u ljubavi sa Markom Miljkovićem, a njihova priča otpočela je upravo u rijalitiju.

Luna je danas u srećnom braku sa Markom, te imaju dve ćerkice, Miju i Lanu.

Đoganijeva ne krije da u njenom odnosu sa Markom nije sve idealno, o čemu neretko priča u javnosti.

Sad je na društvenim mrežama podelila reči u kojima se pronalazi.

- Iza svakog srećnog para stoji gomila prljavog veša, loših raspoloženja, unutrašnjih šala, oproštaja i poručene hrane na kauču - pisalo je u objavi koju je Luna pokazala na svom Instagram profilu, što je mnoge iznenadilo.

Mislila sam da Marko ne vidi budućnost sa mnom"

Luni je rijaliti kasnije doneo ljubav i brak sa Markom Miljkovićem.

- Mislila sam da nisam njegov tip, da ne može da vidi svoju budućnost sa mnom. Uvek sam ga gledala kao ozbiljnog muškarca, koji traži ozbiljnu ženu, za porodicu, za domaćinstvo... A eto, on se zakačio za mene. Šest meseci smo se samo muvali rekla je Luna u Šok toku i nastavila:

- Želela sam u nekim trenucima da budem samo sama, kad nisam bila dobro... To je bilo ranije, i dok su deca bila, kad mamo loš period, svi imamo loš period, krize... Ja tad plačem. Ja volim da plačem, to mi je izduvni ventil. Nekad ne mogu da se iskontrolišem, i da ne plačem da me neko ne vidi, ali najviše volim da plačem kada se tuširam...

