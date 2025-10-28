Slušaj vest

Pevačica Sandra Afrika ponovo je privukla pažnju svojih pratilaca, ovoga puta snimkom iz luksuznog automobila koji je nedavno kupila.

Atraktivna zvezda odlučila se za elegantni kadilak, čija vrednost premašuje 100.000 evra, a slobodne trenutke iskoristila je da uživa u vožnji beogradskim ulicama.

Tokom vožnje, Sandra je u automobilu puštala hit Mileta Kitića „Šampanjac“, a uz video je duhovito dodala: „Udara u glavu.“

Imala problem s merdecom, pa se počastila skupom mašinom

Podsetimo, Sandra Afrika je pre nekoliko meseci imala problem sa svojim "mercedesom" kada joj je stao nasred ulice, ali srećom u blizini pumpe. Na TikToku je podelila snimak na kojem je ispričala kako joj se auto ugasio jer je vozila do poslednje kapi benzina u rezervoaru. Ali to sigurno nije razlog što je pevačica poželela da promeni svog ljubimac.

Sandra se malo kasnije pohvalila na društvenim mrežama novom besnom mašinom, i to ni manje ni više nego automobilom marke "kadilak". Ovaj auto nemamo prilike da često viđamo na ulicama srpske prestonice, a kako se može videti u oglasima, polovan košta od 75.000 do 100.000 evra.

I Tito se vozio u njemu

U autu marke "kadilak" vozio se i Josip Broz Tito, koji je baš ovim automobilom svoje goste, svetske lidere, vozio po Brionima, a danas se taj njegov auto iznajmljuje za 1.350 evra po satu. Poslednja poznata ličnost iz svetskog džet-seta koja je iznajmila raritetni automobil je američka glumica Salma Hajek, koja je snimala film u Hrvatskoj pre dve godine.