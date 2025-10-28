Ispovest Sandre Rešić, tvrdi da je radila i po 17 sati

Slušaj vest

Folk pevačica Sandra Rešić stigla je na nastup u jednom prestoničkom lokalu, gde je proćaskala sa okupljenim medijima.

Sandra je za ovu priliku obukla kratku haljinu u bež boji uz ravne baletanke, a na samom početku dotakla se kolega.

"Nikada nisam uvredila nijednog kolegu i ni s kim nisam u ratu niti svađi. S nekim sam bliska, s nekim ne. Neke situacije ne dam sebi za pravo da komentarišem", priča Sandra.

1/8 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Petar Aleksić, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

"Radila sam šatre, sad to više ne moram"

Ona redovno nastupa na privatnim veseljima, te su je mediji pitali da li je nastupala i na vašarima:

"Nemam ja ništa protiv, vašar nikad nisam radila. Radila sam igranku u Požarevcu, bili smo u blatu, a ja u štiklama, neko mi dao neke patike. Radila sam šatre dok sam bila mlađa... Radili smo po 17 sati ne stidim se toga, zarađivali smo dobro. Sada više to ne radim zato što ne moram", kaže Rešićka i nastavlja:

"Prvenstveno sam išla zbog zarade, da ne lažem, tamo ima najviše para. Ljudi ako ne nastupaju u nekim mestima sa zvučnim imenima, onda svi misle kao on ima para, zeznuli ste se, na vašarima ima najviše para".

Pogledajte dodatni snimak: