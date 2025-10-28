spremna da ih sve raskrinka

Bivša verenica Jovane Tomić Matore, Stefani Grujić, pojavila se večeras na nastupu Sandre Rešić u jednoj kafani u Beogradu.

Stefani je za ovu priliku obukla haljinu sa prorezima ispod koje nije nosila brushalter.

- Nisam ja Slađa Poršelina, ja nosim donji veš, ali brushalter nemam. Šta da stavim unutra? Sledeće godine ću uraditi grudi.

Stefani je otkrila da ima dečka i da je on kod kuće.

- Nema dečka večeras, on je kod kuće. Ovde sam sa drugaricom, dosta mi je afera, mi se samo družimo. Ja pravim haos i kad sam trezna, bila sam potrešena zbog snimka koji je izašao.

O ulasku u Elitu 9

Stefani je otkrila da će smuvati Matorinu Draganu ukoliko uđe u Elitu.

- Možda uđemo, ko kaže da nećemo, sve ćemo videti. Jako je zanimljivo, gledam Matoru, njena devojka mi se dopada. Još uvek mi nisu stigle tužbe za koje je pričala da će stići, to čekamo. Meni je Dragana super, možda se jave neke emocije između mene i Dragane ukoliko uđem u rijaliti.

O bebi koju ima sa Munjezom

- Beba je odlično, napreduje, isti je tata, preslikan. Munja može da podržava koga god hoće, on i ja nismo u komunikaciji. Mi smo samo okej, mislim da nikada nećemo moći da dovedemo odnos u normlanu. Mi smo takvi karakteri, imamo lošu komunikaciju, teška je to priča.

O Aneli Ahmić

- Gotivim i Luku i Aneli, opet je ona negde ka Janjušu, vrlo brzo će pući njihova veza. Ona i dalje ima emocije prema Janjušu i Asminu. Ako uđem raskrinkaću ih sve.

kurir.rs/blic

