U emisiji ''Pitam za druga'' gosti su bili Ana Nikolić i Stefan Korda.

Ana je ovom prilikom progovorila o pomirenju sa Stefanom Kordom, koji je načinio veliku prevaru tokom sahrane njenog oca Radeta, kada se dopisivao sa drugom devojkom. Nakon toga njihov odnos su pratili sve veći skandali, a sada su otkrili kako su prevazišli sve i pružili priliku svojoj ljubavi.

"Plakao je i govorio da ne može bez mene"

- Sve je istina. Bila sam u Prokuplju u policiji i nije smeo 100 metara blizu da mi priđe. U tih mesec dana smo pisali. On je čekao da istekne zabrana prilaska, ali je plakao i govorio da ne može bez mene i da me voli - rekla je Ana.

- Rekao sam da mi je krivo zbog tih postupaka u Eliti i reči koje sam joj izgovorio. Razgovarali smo i pričali i došao je dan da se pomirimo. Ona mi je rekla da uzmem auto i da ako sutra ne dođem da od nas nema ništa. Ja sam uzeo auto iz agencije i otišao. Pitao sam je da li je rekla majci, nije mi bilo svejedno. Ona mi je rekla da se ništa ne brinem i da dođem - rekao je Korda.

- Slagala sam, nisam joj rekla. Ja sam nju vodila u bolnicu i rekla sam da čekamo neki moj taksi. Stefan je stigao i to je što je. Ljubav je to i to je nešto veće. Nije on čovek koji je bio u Eliti. Promenio je broj i sad je skroz drugačiji. Dobar je za sad - rekla je Ana.

- Dobar sam jer imam vrhunskog psihijatra. Njena majka mi je psihijatar, prepiše mi terapiju. Kad joj je loše noću ja ustanem i zapalim cigaru sa njom, pa svako legne u svoj krevet.

