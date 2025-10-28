Slušaj vest

Željko Bebek, legendarni pevač Bijelog Dugmeta i uspešan solo izvođač, decenijama je prisutan na muzičkoj sceni.

Iako je njegovo ime poznato širom regiona, malo ko zna da se zapravo ne zove Željko i da njegovo poreklo vodi iz Hercegovine.

Nedavno je otkrio zanimljive detalje o svom pravom imenu i rodnom mestu, čime je iznenadio mnoge obožavaoce.

"Ja sam Želimir, ali me niko tako ne zove"

Željko Bebek, legendarni pevač Bijelog Dugmeta i uspešan solo izvođač, decenijama je prisutan na muzičkoj sceni Foto: Stefan Rajhl, Printskrin/Instagram, Printscreen/HRT1

Pevač je otkrio da njegovo pravo ime nije Željko, već Želimir.

- Ja sam Želimir, ali me niko tako ne zove. To je u dokumentima i kada ljudi to pročitaju, kažu: 'Mislio sam da si Željko", nisam hteo da se objašnjavam, ali naravno da se to o meni zna odavno - izjavio je Bebek ranije.

Bebek je takođe razjasnio zablude o svom rodnom mestu. Iako se često navodi da je rođen u Bugojnu, pevač je to demantovao.

- Istina je da sam imao širu porodicu u Bugojnu i često sam tamo provodio vreme kao dete. Međutim, moje poreklo je iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem prelepom Sarajevu - izjavio je Bebek za hrvatske medije.

Žena je 34 godine mlađa od njega

zeljko.jpg
Foto: Kurir, Dragana Udovčić

Pevač je trenutno u braku sa 34 godine mlađom Ružicom, sa kojom ima dvoje dece.

Njihova ljubavna priča počela je 2002. godine, kada su se upoznali dok je ona još bila učenica. Pre Ružice, Bebek je bio u dva braka – sa Spomenkom, s kojom ima ćerku Silviju, i sa Sandrom, s kojom ima ćerku Bjanku.

Ne propustiteStarsŽELJKU BEBEKU POPUSTILE KOČNICE! Roker se uželeo 34 godine mlađe žene, pa je na aerodromu dohvatio bestidno pred svima: PAPARACO
zeljko.jpg
StarsSLAVE OLUJU I NJIHOVE ZLOČINCE, A OBOŽAVAJU SRPSKI KEŠ: Ovi hrvatski pevači ne znaju za stid, a znaju da pune novčanike srpskim novcem
Jelena Rozga, Željko Bebek, Nina Badrić
StarsOVO JE ISTINA O ŽELJKU BEBEKU! Godinama se nije znala istina o pevačevom poreklu, a sada su isplivali svi DETALJI
zeljko-bebek01-dragana-udovicic.jpg
StarsPEVAČ PAO TOKOM NASTUPA, A ONDA POČEO DA PUZI PO BINI! Uznemirujući sadržaj još uvek plaši fanove, evo šta se tada dogodilo
bebek 12.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP559 Izvor: kurir tv