Otkriveno u kakvim su odnosima Milomir Marić i sin Vesne Radusinović

Vesna Radusinović i Milomir Marić žive u vanbračnoj zajednici već 25 godina, a kniževnica je više puta istakla da ju je voditelj na početku njihove ljubavne priče posebno osvojio svojim ophođenjem prema njenom sinu Vedranu.

Njihova ljubavna priča otpočela je tako što je Vesna kroz šalu stavila Mariću do znanja da joj se dopada. Tada je u kancelariju donela fotografije svog sina Vedrana, na šta je Milomir rekao: "Vesna imaš mnogo lepog sina", a ona ga kroz smeh upitala: "Hoćeš da i tebi rodim jednog?".

Milomir Marić gledao njenog sina kao svog

Iako zajedno nisu imali dece, Milomir je posinka gledao kao svog.

- Njih dvojica se divno slažu. Vedran završava četvrti razred gimnazije i odrastao je uz Milomira. Ujutru ga je budio za školu, pripremao mu doručak, cedio voće i odlazio na roditeljske sastanke - otkrila je Vesna u jednom razgovoru za Gloriju.

- Slični su. To je taj cinizam, ta ironija, taj pogled zvani: "Zaobiđite me umetnici, ja sam Vodolija, čovek novog milenijuma". I jeste. Za Vedrana smo oduvek bili mama i tata iz snova, jer je još kao dete odlučio da on vaspitava nas, a ne mi njega. Pristali smo na taj nesvakidašnji eksperiment i uspelo je - govorila je Vesna za Hello.

- Još nije potpuno zadovoljan Marićevim poznavanjem modernih tehnologija, kao i mojim nepoštovanjem njegove želje da bude apsolutno anoniman - otkrila je ponosna majka, koja na društvenim mrežama često objavljuje fotografije svog naslednika.

