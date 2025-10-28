Slušaj vest

Bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza, Nađa Rakić, svojevremeno je iznela niz tvrdnji na račun voditeljke Ane Radulović, koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

Naime, Nađa je tada tvrdila da je videla intimni snimak Ane i Gastoza, što je sam Nenad već ranije demantovao.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", pevač se sad ponovo dotakao ove teme, kada mu je domaćin Ognjen Amidžić u okviru popularne rubrike "Odgovaraj ili jedi" postavio nezgodno pitanje koje se upravo ticalo pomenutog snimka.

- Ko se nalazi na spornom snimku u tvom telefonu? - glasilo je pitanje koje je zateklo Gastoza.

- To je potpuno neko drugi od onoga što se pričalo. Moj telefon je pun takvih sadržaja. Ana i ja nikada nismo imali takav kontakt. Nije u pitanju jedna osoba – jednom sam bio sa jednom, drugi put sa tri. Anđela to nije gledala, imamo sve što nam treba, i nikad nisam morao da se hvatam za telefon - izjavio je Gastoz, ali je odbio da otkrije identitet osobe sa snimka.

Kako nije želeo da odgovori do kraja, po pravilima igre – morao je da pojede kaznenu hranu.

Gastozova bivša izbegla suđenje s Anom Radulović

Podsetimo, Ana je nedavno imala zakazano ročište s Nađom, na koje je došla spremna za suočavanje, ali do istog nije došlo jer se ona nije pojavila na sudu.

- Nađa se naravno nije pojavila i bićete obavešteni kad bude zakazano sledeće ročište. Nije se pojavila sigurno jer ne stoji iza toga što je rekla, pritom sam javno okačila da je suđenje ako nije obaveštena, sinoć je sigurno videla. Pošto ona kaže da je videla da je njen dečko snimao krišom devojke, ona kao majka ženskog deteta, zašto bi posle toga ostala u vezi sa nekim ko je krišom snimao devojke? Neko normalan ne bi ostao sa takvim dečkom u vezi - započela je Ana za Blic i nastavila:

- Ja se nadam da će se devojka treći put pojaviti. To je nepoštovanje države suda, mene nema razloga da ne poštuje.