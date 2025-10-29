Poneo prsten na Maldive

Podsetimo, Ana i Rale su nakon pomirenja otputovali na Maldive, a pevačica je podelila neke trenutke sa ovog putovanja.- Ana i Rale su trebali da otputuju na Maldive idu još krajem avgusta, ali to putovanje je propalo jer ga je ona prijavila za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena hitna policijska mera. Odseli su u jednom od najluksuznijih rizorta na ostrvu, ali dogovorili su se da Ana ne objavljuje slike sa odmora dok se ne vrate. Naravno, ona nije izdržala i odmah je objavila nekoliko fotki, što je Raleta iznerviralo. Ipak, ni na jednoj fotografiji se ne vidi Rale jer ju je on i fotkao. Rale je poneo i prsten kako bi je i zvanično zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Poslednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se venčaju. On se šokirao i pitao je da li je sigurna. Rekla je da jeste i da odmah ide da se raspita šta je sve potrebno kako bi rekli sudbonosno "da" - pričao je izvor za "Kurir".