S RASTOM SE NIJE ODLUČILA NA OVAJ KORAK Ana Nikolić i Rale se venčali na Maldivima, a evo šta im je SLEDEĆI POTEZ - ovo joj je najveća želja
Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su se navodno venčali na Maldivima gde trenutno borave, o čemu se naširoko priča, dok je njena velika želja o venčanju poznata javnosti.
Njih dvoje su se, kako pišu mediji, venčali na jednoj od najlepših peščanih plaža na Maldivima, dok je Rale ranije u toku godine otkrio šta je njena najveća želja.
Kako Ana sa prethodnim mužem, kolegom Stefanom Đurićem Rastom, nije imala crkveno venčanje, to joj je ostalo neispunjeno.
Pre nego što je izbila svađa i veliki iskandal kada je Ana prijavila Raleta za nasilje, par je planirao i da se venča u crkvi. Kako je tada rekao kompozitir, planirali su da se zavetuju na veliki pravoslavni praznik.
- Verovatno ćemo se venčati na Vidovdan. Nismo puno razgovarali o medenom mesecu, to je kod nas prilično "ad hoc". Ići ćemo verovatno kod nje u Donju Mutnicu, bar da pokosimo tamo travu i da makar sve sredimo - rekao je Rale tad kroz smeh i nastavio:
- Ne znamo ni da li će biti velika svadba sa puno zvanica. Ja hoću, ona neće, a verovatno će biti na kraju kako ona hoće. Dakle, manje zvanica.
Poneo prsten na Maldive
Podsetimo, Ana i Rale su nakon pomirenja otputovali na Maldive, a pevačica je podelila neke trenutke sa ovog putovanja.- Ana i Rale su trebali da otputuju na Maldive idu još krajem avgusta, ali to putovanje je propalo jer ga je ona prijavila za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena hitna policijska mera. Odseli su u jednom od najluksuznijih rizorta na ostrvu, ali dogovorili su se da Ana ne objavljuje slike sa odmora dok se ne vrate. Naravno, ona nije izdržala i odmah je objavila nekoliko fotki, što je Raleta iznerviralo. Ipak, ni na jednoj fotografiji se ne vidi Rale jer ju je on i fotkao. Rale je poneo i prsten kako bi je i zvanično zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Poslednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se venčaju. On se šokirao i pitao je da li je sigurna. Rekla je da jeste i da odmah ide da se raspita šta je sve potrebno kako bi rekli sudbonosno "da" - pričao je izvor za "Kurir".