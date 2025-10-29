IMA 49 GODINA I PONOSNO POKAZUJE BORE NA LICU Naša pevačica neguje prirodan izgled: Danas blista, a do pre nekoliko godina imala je veliki zdravstveni problem
Pevačica Biljana Sečivanović pojavila se nedavno na jednom događaju, te je pokupila brojne simpatije na račun fizičkog izgleda.
Naime, pevačica u petoj deceniji izgleda bolje nego ikada, a lice neguje samo tretmanima za održavanje svežine kože, dok hijaluronske filere i botoks izbegava, te ponosno nosi svaku boru na licu.
To pokazuju i njene objave na društvenim mrežama na kojima se vidi da se pevačica bez filtera slika u opuštenim izdanjima.
Borila se da dobije dete
Inače, Biljana je jednom prilikom govorila o borbi za potomostvo te i da je bila na terapijama, ali da je dobila dete sa drugim čovekom, nakon raskida sa tadašnjim partnerom.
- Hteli smo dete, pokušali smo, ali bez uspeha. Imala sam operaciju jajnika i materice, mnogo komplikacija.
Na kraju sam mu rekla: "Idi, nađi nekog ko će ti roditi sina". Razišli smo se posle devet godina. Ginekolog mi je stalno govorio da promenim petla. Kada sam prestala da pijem lekove i sve lađe mi potonule, upoznala sam čoveka koji nije iz muzičke priče i zatrudnela s njim. Plakala sam i pitala se da li je moguće da mi se ovo dešava? Nisam uspela da podarim sina čoveku koga sam volela i želela, a sad sam zatrudnela sa drugim.
Bila sam stravično tužna, bilo mi je teško, a još sam radila sa bendom u kome je bio Bojan. Kada sam im rekla da ih napuštam jer sam trudna, on je bukvalno pao sa stolice - rekla je tada.