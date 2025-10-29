Slušaj vest

Pevačica Biljana Sečivanović pojavila se nedavno na jednom događaju, te je pokupila brojne simpatije na račun fizičkog izgleda.

Naime, pevačica u petoj deceniji izgleda bolje nego ikada, a lice neguje samo tretmanima za održavanje svežine kože, dok hijaluronske filere i botoks izbegava, te ponosno nosi svaku boru na licu.

To pokazuju i njene objave na društvenim mrežama na kojima se vidi da se pevačica bez filtera slika u opuštenim izdanjima.

Borila se da dobije dete

Inače, Biljana je jednom prilikom govorila o borbi za potomostvo te i da je bila na terapijama, ali da je dobila dete sa drugim čovekom, nakon raskida sa tadašnjim partnerom.

- Hteli smo dete, pokušali smo, ali bez uspeha. Imala sam operaciju jajnika i materice, mnogo komplikacija.

Na kraju sam mu rekla: "Idi, nađi nekog ko će ti roditi sina". Razišli smo se posle devet godina. Ginekolog mi je stalno govorio da promenim petla. Kada sam prestala da pijem lekove i sve lađe mi potonule, upoznala sam čoveka koji nije iz muzičke priče i zatrudnela s njim. Plakala sam i pitala se da li je moguće da mi se ovo dešava? Nisam uspela da podarim sina čoveku koga sam volela i želela, a sad sam zatrudnela sa drugim.

