Slušaj vest

U poslednje vreme neke pevačice su se odlučile da izvade silikone kojima im je plastični hirurg ranije povećao obim grudi, a neke dame sa javne scene su tek sada odlučile da povećaju svoje grudi estetskom intervencijom.

Pevačica Vanja Mijatović ima prirodne grudi, ali je za domaće medije otkrila da se susreće sa savetima da treba svoje obline da koriguje.

– Danas je nega i ulepšavanje sasvim normalno. Kada god je lepo i umereno meni se dopada - rekla je Vanja.

Vanja Mijatović otvorila dušu o razvodu Foto: Printscreen Instagram

– Mene savetuju već godinama da uradim grudi, ali za sada jos uvek ne razmišljam o tome. Prosto mi se dopada ovako.

Zanimalo nas je i kako Vanja gleda na svoje koleginice koje su u proteklom periodu izvadile silikone, ali i na one koje su tek sada odlučile da posete plastičnog hirurga.

– Ako su se odlučile da izvade silikone, sigurno imaju razloga za to, ja volim i prirodnu ženu koja ume da nosi sve svoje “nesavršenosti”. Kada se neko oseća dobro u svom telu to se vidi, ja to cenim i volim da vidim ženu sa stavom.

Posle braka procvetala

Podsetimo, Vanja Mijatović razvela se početkom godine, a po svemu sudeći rastanak joj baš prija.

Vanja se nakon kraha braka posvetila sebi, a nakon što je smršala, prirznala je da li je težak period u njenom životu uticao na gubitak kilograma.

- Smršala sam oko 10 kilograma, ali to nije zbog razvoda, već zbog mene. Nisam jela, pre svega zbog zdravlja. Sve je otišlo predaleko, previše sam se opustila. Na mene stres drugačije reaguje, kontra, kada sam pod stresom, ja jedem. Sada se super osećam, sve što kilogrami padaju, meni je sve lakše - rekla je ona.

Kako prolazi vreme od prekida ljubavi sa Aleksandrom, pevačica je otkrila da li su se pojavili udvarači i da li bi ponovo stala na ludi kamen.

- Jesu. Ali ne razmišljam u tom smeru. Sad je prerano za ta pitanja. Prvo da odbolujem ovo pa ćemo onda u budućnosti pričati na tu temu, za sada stvarno ne.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Printscreen

Kupila nekretninu u Dubaiju

Naime, pevačica Vanja Mijatović pre nekoliko godina je pazarila stan u Beogradu, a potom je odlučila da kupi nekretninu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izvor blizak pevačici istakao je da je birala dobru lokaciju u luksuznoj zgradi brenda Aston Martin (tačnije bliznakinje od po 50 spratova povezane mostom na samom vrhu).

Kako se može naći na internetu, Mijatovićeva je sada vlasnica stana koji se nalazi u zgradi sa otvorenim i zatvorenim bazenom, saunom, nekoliko teretana i bioskopom.

- Samoj sebi najviše pomažem. Ja sam tip koji voli da se izoluje kada ima neke svoje minus faze. I ne volim mnogo da davim o svojim problemima. I tako mi je lakše da sama nešto prebolim nego da pričam okolo. Ali te moje negativne faze kratko traju. Naučila sam brzo da ustanem. Ne bih više o tome. Sve sam rekla, nije mi ugodno da pričam o tome. Bilo je, završilo se, da smo živi i zdravi - poručila je Vanja.

Kurir.rs/Espreso.rs

Aleksandra Mladenović i Vanja Mijatović na snimanju spota