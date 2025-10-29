Slušaj vest

Pevačica Sandra Rešić progovorila je o sukobu koleginica Dare Bubamare i Milice Pavlović

– Nikada nisam uvredila nijednog kolegu i ni s kim nisam u ratu niti svađi. S nekim sam bliska, s nekim ne. Neke situacije ne dam sebi za pravo da komentarišem – iskreno je rekla Sandra, pa se osvrnula na sukob Dare Bubamare i Milice Pavlović:

- Za mene je Milica Pavlović jedna uspešna devojka koju jako cenim i ona je bila jedina devojka od tih zvezda da mi pruži podršku u Zvezdama Granda. Dolazila je u onu svlačionicu da mi daje savete, bila mi je puna podrška. Daru Bubamaru volim i privatno i ovako. Ona nema dlake na jeziku, luda je i blesava, nema pardona da kaže. Ne zanima je šta će da kaže i dobar pevač sa dosta hitova, traje dugo godina, isto kao i Milica.

Sandra je istakla da je u tim periodima radila prvenstveno iz finansijskih razloga, ali i da smatra da su vašari prava riznica zarade za pevače:

– Prvenstveno sam išla zbog zarade, da ne lažem, tamo ima najviše para. Ljudi ako ne nastupaju u nekim mestima sa zvučnim
imenima, onda svi misle kao “on ima para”, ali zeznuli ste se – na vašarima ima najviše para – rekla je kroz osmeh Rešićka.

