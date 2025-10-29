Slušaj vest

Nakon raskida sa Stanijom Dobrojević, Asmin Durdžić se potpuno opustio pa je tako završio u društvu Miljane Kulić, s kojom je i zaspao.

Poslednjih dana Asmin i Miljana gotovo ne razdvajaju, a u njenom prisustvu on je, prema svemu sudeći, odlučio da otvori dušu i ispriča sve o svom odnosu sa Aneli Ahmić, s kojom ima ćerku Noru. Durdžić je nedavno zatražio i DNK test kako bi potvrdio svoje očinstvo, a Aneli je na to pristala bez oklijevanja.

Miljana Kulić je Asmina savetovala ne treba da odmah skače na prvu i da dopusti sebi da ga provokacije Luke Vujovića i Aneli Ahmić izvedu iz takta.

Durdžić je sinoć pokušavao da izazove sukob sa Aneli i Lukom, što mu Miljana nije dozvoljavala, već ga je pratila u stopu.

Kada su završili razgovor kod paba, rešili su da legnu da odmore, te je tako Miljana legla pored njega, pa su tako zaspali.

Miljana se pribila uz Asmina i sve vreme ga snažno grlila, a on nije skidao osmeh.

Blokirala Asmina

Podsetimo, o raskidu Stanije i Asmina ne prestaje da se priča i piše.

Starleta, kako saznaje jedan mediji, blokirala je dečka Asmina Durdžića na svim društvenim mrežama.

Osoba bliska starleti otkriva da Stanija više ne može da podnese Asminovu navodnu "bolesnu ljubomoru".

- Stanija je odlučila da blokira Asmina na svim društvenim mrežama, jer je bila veoma povređena njegovim postupcima. Oseća ogroman pritisak iz razloga što on ne može da razume njen posao i popularnost - rekao je dobro obavešten izvor.

Taj sagovornik dodaje da Stanija ozbiljno razmišlja da li će ovoga puta preći preko Asminovih postupaka.

- Bila je spremna da bude u vezi sa njim, ali sada sumnja u to da je on prava osoba za nju. Stanija je sada fokusirana na sebe i svoju karijeru. Nema više mesta za kompromise - zaključuje.

Pokazao da je veliki nasilnik

Naime,u Beloj kući ponovo je izbio haos čiji je glavni akter bio Asmin Durdžić. Juče je u pušionici izgubio živce kada je Uroš Stanić ušao i počeo da se raspravlja sa Anđelom Rankovićem, pa su povici odzvanjali na sve strane.

Asmin je nekoliko puta upozorio da prestanu, govorio da mu probijaju uši, ali Uroš nije mario za njegove opaske i nastavio je da se nadglašava. To je bilo dovoljno da Asmin plane, zaleteo se ka Urošu sa stisnutom pesnicom, a sve je izgledalo kao da će doći do direktnog fizičkog sukoba.

Ukućani su u poslednjem trenutku skočili, uhvatili ga i pokušali da ga savladaju, dok je obezbeđenje uletelo nekoliko sekundi kasnije i sprečilo veći incident.