Sukob između Zorice Brunclik i Viki Miljković započeo je tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“, kada je Zorica izjavila da smatra svoju koleginicu poltronom i dodala da bi je, da ima priliku, izbacila iz žirija muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“.

Da li su kasnije uspele da izglade odnose i kako je Viki reagovala na Zoričine reči, pevačica je otkrila u emisiji „Premijera – Vikend specijal“.

Foto: Boba Nikolić

- Nikada nisam svoju karijeru gradila na skandalima, ne želim ni sada da je gradim, tako da ne bih ja nešto tome pridavala puno značaja - kaže Viki Miljković i ističe da mišljenje koleginice nije povredilo.

- Nije me povredilo. Naučila sam da postavim šta je privatno, šta poslovno, koji je neki moj najuži krug ljudi, čije mišljenje može da me povredi. Mene može da povredi samo neko sa kim sam bliska, do čijeg mišljenja mi je jako stalo i čije mišljenje uvažavam.

Na samom kraju, Miljkovićeva ističe da joj nije teško da se izvini kada pogreši.

- U poslu mnogo toga ima, ja zaista nemam i nisam nikada sa kolegama imala neke loše odnose i trudiću se da tako ostane i nadalje. Evo, pokojni patrijarh Pavle, citiraću ga, umeo je da kaže, da svako vidi ono što želi da vidi, tako da ako mene neko želi da vidi nekim očima on će me sigurno tako i videti, a ako sagleda realno kako jeste, pogleda iz više uglova, ja se zaista trudim da nikoga ne povredim. Meni ne pada teško da kažem izvini, a izvini je najteža reč, ali meni to nije teško da kažem ako stvarno nekoga povredim ili ako pogrešim, nije mi teško da kažem "Izvini, nisam tako mislila".

"Moj muž je bolji"

Naime, Zorica i Viki tokom komentarisanja jednog od kandidata, spomenule su i svoje partnere.

- Pevački drugu pesmu nisi doneo kako treba. Imaš prave mentore gde možeš da odabereš i da pametno radiš. Ja ne bih da pričam o najboljim kandidatima. Zorica i ja imamo producente u svom timu, pa ćemo da vidimo ko će šta da uradi - rekla je Viki.

- Ja imam profesora - dodala je Zorica.

- I ja imam profesora - izjavila je Viki.

- Ne bih ja da ih poredim... Moj je sigurno najbolji - govorila je Brunclikova.

- Izvini, tebi je tvoj najbolji, moj je najbolji - rekla je Viki.

- Moj je sigurno najbolji, ne za mene, moj profesor je dvostruki prvak Evrope, moraš da budeš objektivna - odbrusila je Zorica.

- Okej, ja to poštujem, ali ne možeš da ne poštuješ druge - ljubazno je rekla Viki.

- Ne možeš da porediš svog muža sa mojim mužem, pričamo kao umetnika i instrumentaliste, to ne dozvoljavam u mom prisustvu - rekla je Zorica.

- Ja Zoričinog muža poštujem iznad svega. Poštujem Kemiša kao producenta, kao umetnika, kao harmonikaša - govorila je Viki.

- On nije harmonikaš, on je umetnik instrumentalista - rekla je Zorica.