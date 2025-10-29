Slušaj vest

Rijaliti učesnici Filip Đukić i Sara Raičević sinoć su se potpuno prepustili strastima ispod pokrivača.

Njih dvoje su prethodno pristali da do subote budu na tajnom zadatku koji podrazumeva flert, ali izgleda da su emocije prevagnule – pa su Filip i Sara noć ipak završili zajedno u krevetu.

Filip Đukić i Sara Raičević imali vrelu akciju u krevetu Foto: Preent Screen

Naime, nakon strasnih poljubaca Filip, koji je već imao intimne odnose sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Vanjom Prodanović, on i Sara imali su žestoku akciju ispod pokrivača.

Međutim prekrivač nije bio dovoljno veliki, pa su Đukiću u jednom momentu sevnule obline. Kako je to izgledalo možete pogledati OVDE.

Ovo je već treća takmičaraka u "Eliti 9" koja je sa Filipom završila u krevetu, a on već na startu sezon eopravdao titulu najvećeg rijaliti zavodnika.

"Videli čime raspolaže"

Naime, Filip Đukić zaveo je još jednu zadrugarku, a u pitanju je Tanja Boginja, koju je odveo u krevet.

Goca Džehverović komentarisala njegove ljubavne sposobnosti.

- Bilo je blizu, ali kaže da nije. Rekao mi je da je gladio ribicu celu noć, pokazao mi je ribu na krevetu (Plišana igračka). Ja njega znam iz "Zadruge 1" on je tad skinuo gaćice na stolu. Tad nije bio toliko istetoviran. Žene, kad su videle s čim raspolaže, nije im bilo dobro, to vam kažem iz prve ruke. Boginja hoće da radi, vredna je i noću i danju. Tako da je njoj oprošteno, isto kao i Terzi - govorila je Goca Džehverović na Rede televiziji.

Smuvao i Vanju Prodanović

Podsetimo, rijaliti učesnici Filip Đukić i Vanja Prodanović sinoć su posle žurke imali intimne odnose naočigled svih cimera u "Eliti 9". Nakon veze sa Tanjom Stijeljom Boginjom rijaliti zavodik Filip Đukić smuvao je i Vanju Prodanović i sa njom imao odnnos epred kamerama.

Njih dvoje su se posle žurke koja je sinoć održana na imanju u Šimanovcima zavukli ispod jorgan planine i počeli sa vrelom akcijom. Uopšte im nisu smetali ostali cimeri koji su bili svuda oko njih i nisu spavali

Filip i Vanja su se potpuno prepustili strastima ove noći, a da li će ozvaničiti vezu, ostaje da ispratimo.