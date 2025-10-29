Slušaj vest

Pevačica Nadežda Biljić priznala je da ju je najviše povredilo ponašanje njene starije koleginice Zorice Brunclik, od koje, kako kaže, to nije očekivala.

Gostujući u emisiji „Amidži šou“, Nadežda je govorila o karijeri, privatnom životu i odnosima sa kolegama, a u okviru igre „Odgovaraj ili jedi“ otvoreno je progovorila o onima koji su je razočarali.

– Nemam šta da krijem, Zorica Brunclik. Kada je moj suprug zvao njenog supruga... Ja sam želela da snimim jednu njenu pesmu, uopšte mi nije bila namera da ja pravim karijeru na osnovu njene karijere. Ja sam Nadežda Biljić, ja sam svoja, nisam ničija kopija i poštujem svoje koleginice koje imaju tako zavidne karijere kao Zorica Brunclik i nema potrebe za ljubomorom niti bilo čime drugim – objasnila je pevačica.

Nadežda je dodala da ju je posebno zabolela reakcija Zoričinog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

– Njen suprug je mom suprugu napisao, onako... Mislim da njegovim godinama ne priliči takvo podsmevanje – rekla je Nadežda, vidno razočarana.