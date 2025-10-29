PRIJOVIĆKA U PRVOM REDU UŽIVALA UZ HRVATSKU ZVEZDU: Aleksandra zapevala čuveni hit, pridružio joj se i muž Filip Živojinović (VIDEO)
Pevačica Aleksandra Prijović došla je večeras na koncert talentovanog Jakova Jozinovića, momka koji je opčinio celi region i za čiji se nastup traži karta više.
Jakov na Instagramu pohvalio slikom s Prijom, koja mu je dala i savete vezano za dalju karijeru, a sinoć je bio u prilici i da je gleda kako peva s njim hit pesmu Dina Merlina.
Aleksandri se u prvom redu ubrzo pridružio i suprug Filip Živojinović, koji zajedno sa suprugom uživa u koncertu mladog Jakova.
Jakov se inače proslavio pevajući kavere poznatih pevača, poput Olivera, Džibonija, Balaševića, Georgieva, a sinoć je prvi put izveo i svoju pesmu, što je publiku u dvorani bacilo u delirijum. Svi su spontano upalili bliceve na telefonima, a atmosfera u MTS dvorani je bila veličanstvena.
kurir.rs/mondo.rs