Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović došla je večeras na koncert talentovanog Jakova Jozinovića, momka koji je opčinio celi region i za čiji se nastup traži karta više.

Aleksandra i Filip na koncertu hvatske zvezde  Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Jakov na Instagramu pohvalio slikom s Prijom, koja mu je dala i savete vezano za dalju karijeru, a sinoć je bio u prilici i da je gleda kako peva s njim hit pesmu Dina Merlina.

Aleksandri se u prvom redu ubrzo pridružio i suprug Filip Živojinović, koji zajedno sa suprugom uživa u koncertu mladog Jakova.

Jakov se inače proslavio pevajući kavere poznatih pevača, poput Olivera, Džibonija, Balaševića, Georgieva, a sinoć je prvi put izveo i svoju pesmu, što je publiku u dvorani bacilo u delirijum. Svi su spontano upalili bliceve na telefonima, a atmosfera u MTS dvorani je bila veličanstvena. 

kurir.rs/mondo.rs

Ne propustitePop kulturaPao sistem za prodaju karata za koncert mlade hrvatske zvezde: Ima samo 19 godina, a već je miljenik publike u celoj bivšoj Jugoslaviji
Jakov Jozinović.jpg
StarsNAJAVILA POVRATAK! Prija oduševila fanove pa progovorila iskreno: Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pesmu "Mama"
Promocija albuma (20).jpg
StarsPRIJA SE VRAĆA NA SCENU PRE NEGO ŠTO SU SVI OČEKIVALI! Muzička zvezda će dva dana pred Novu Godinu održati koncert u Baru
WhatsApp Image 2024-12-30 at 1.45.43 PM.jpeg
Stars"TO JE NOVA FATALNA LJUBAV" Brena u "Stars specijalu" o rođenju ćerke Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Svi smo se zaljubili u nju
untitled2.jpg