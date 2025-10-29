Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović došla je večeras na koncert talentovanog Jakova Jozinovića, momka koji je opčinio celi region i za čiji se nastup traži karta više.

Jakov na Instagramu pohvalio slikom s Prijom, koja mu je dala i savete vezano za dalju karijeru, a sinoć je bio u prilici i da je gleda kako peva s njim hit pesmu Dina Merlina.

Aleksandri se u prvom redu ubrzo pridružio i suprug Filip Živojinović, koji zajedno sa suprugom uživa u koncertu mladog Jakova.