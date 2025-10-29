Slušaj vest

Pevačica Milena Vučić nedavno je na svet donela bliznakinje, a sada je prvi put otvoreno govorila o tome sa čim se suočila neposredno pred porođaj.

Milena, koja sa suprugom Nikolom Burovcem već ima dvoje dece, sada je postala ponosna mama četvoro mališana. Bliznakinje su rođene u avgustu ove godine, a pevačica priznaje da su poslednji meseci trudnoće bili i fizički i emotivno zahtevni.

„Bilo je trenutaka straha i neizvesnosti, ali ljubav i podrška porodice dali su mi snagu da sve izguram do kraja“, otkrila je Milena, dodajući da se sada potpuno posvetila porodici i uživa u svakom trenutku sa svojim mališanima.

Pevačica je istakla i da joj majčinstvo donosi neizmernu sreću, ali i nove životne izazove, koje sa osmehom prihvata.

- Koliko je površnost uzela maha govori činjenica da poneko i dalje nekom kaže "lako je tebi" . Doduše jeste mi lako, s vremena na vrijeme, uglavnom zato sto sam sama tako odlučila i Hvala Bogu

E, nekoliko dana prije nego sam usla u 37. nedelju trudnoće, presrećna što sam bebama omogućila da doguraju toliko daleko, ulazim u bolnicu na praćenje.

Sve je super ( osim što imam izlive ljubomore jer me hormoni pucaju, 40 stepeni napolju, ja šetam i pjevam , pomalo pričam sama sa sobom), pripremam se za prirodan porodjaj...mentalno...a fizički već ne mogu baš ništa , jer nosim oko šest kg u stomaku, stomak do poda, a prilično sam sitne gradje.

Slušam Bibera i sve je cool.

Kreće nepodnošljiv svrab. Doktori kažu hormonski osip.proći će nakon porodjaja...Širi se svuda po tijelu. Izlaze plihovi. Meni teže pada to nego sam čin porodjaja. Kako me ko pogleda (tużno) , kaže da mora samo od sebe da nestane.

I stvarno je prošlo posle desetak dana. I dobila sam andjele, Bog mi ih poslao kao nagradu... A plašila sam se da li ću izgurati.

Ali ... Za tih ukupno mjesec dana , prije i nakon porodjaja sazrela sam brže nego za 38 godina života.

A ništa se nije vidjelo na slikama.

Toliko o površnosti.

Ne želim da detaljišem. Žene znaju kako izgleda sve ostalo što prati trudnoću,sam porodjaj i period nakon toga.

Ali jesam ponosna na sebe.

A najviše zato što sam potvrdila sama sebi saznanje da ništa nije savršeno i onako kako ponekad izgleda na mrežama.

Zapitajte se i birajte uvijek da budete svjesni, a ne površni.

"Životu sam rekla hvala"

Naime, Pevačica se nakon porođaja oglasila iz bolnice i objavila fotografiju. Tim povodom je uputila suprugu Nikoli Bruovcu najemotivnije reči i gotovo rasplakala pratioce.

- Stigle su nam devojčice, ljubavi da li si svestan koliko smo bogatiii? Žurka može da počne.12.08.2025. dan kad sam još bolje upoznala sreću, strah, zadovoljstvo , ljubav... Ma životu sam rekla hvala. Sve smo izgurali, ali bukvalno, treći put, uz pomoć doktora i čoveka , koji je za mene heroj. Zajedno smo se borili,doktor, babice, sestre, anesteziolog, studenti...Njihov pogled nikada neću zaboraviti... A bilo je i suza... Znanje, posvećenost, pažnja, nežnost prema svim ženama koje su bile tu, zaslužuju divljenje. Sada idem da se odmaram, još koji dan... - napisala je pevačica na svom Instagramu.

Milena i Nikola imaju dvoje dece, a sada su stigli i blizanci.