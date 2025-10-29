Slušaj vest

Milica Todorović uživa u trudničkim danima, a nakon saznanja da je u drugom stanju pevačica je mir pronašla u svom rodnom gradu.

Domaći mediji posetili su kraj u kom živi Milica kako bi porazgovarali s komšijama o aktuelnoj temi. Osim što su svi imali reči hvale za njihovu poznatu komšinicu, otkirli su i da su je viđali s partnerom.

- Ovo mesto je malo i izolovano. Svi se svakodnevno viđamo. Milica je poznata pevačica i bilo bi neobično da je ne viđamo. Međutim, neko vreme već nije tu. Redovno je izvodila psa, ali je nismo danima viđali. Nekada je znalo da prvu jutarnju kaficu popije u kafiću tu dole kod Saleta. Sada ni to. Znači da je definitivno otišla - kaže jedna starija gospođa.

- U poslednje vreme bila je dodatno raspoložena. Uvek je ona nasmejana. Njen smeh se uvek čuje. Ali, sada je zračila posebnom energijom. Baš se videla neka promena. Bude tu neki momak sa njom da pije kafu. Ali nismo ni slutili da joj je to partner s kojim čeka dete. Deluju baš skladno i lepo. Biće Mica dobra majka. Oseti se to - rekao je komšija.

Čeka sina

Milica Todorović se nakon saznanja da je u drugom stanju povukla iz javnosti, a izvor koji joj je blizak otkrio je da će pevačica dobiti sina.

- Milica je srećna kao nikada ranije! Godinama je priželjkivala da postane majka i želja će joj se napokon ispuniti. Uživa u trudnoći i trudi se da se potpuno isključi iz estradnih dešavanja. Vreme uglavnom provodi u Beogradu, a partner se trudi da joj u svemu ugodi. Tretira je kao pravu kraljicu, a u posetu joj često dolazi i majka Jasmina, koja je presrećna što će postati baka i potpuno je razmazila ćerku. Pomaže joj, daje savete i sprema sve što poželi. Milica je najsrećnija što ima takvu porodicu i što se svi trude da joj olakšaju i ulepšaju trudničke dane - započeo je priču sagovornik ranije za Informer.