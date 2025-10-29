Slušaj vest

Mladi pevač Emir Brunčević novo je ime na domaćoj estradnoj sceni, a nedavno je dospeo u žižu javnosti nakon što ga je Šako Polumenta prozvao zbog obrade njegove pesme „Dete ulice“.

Emir je ranije isticao da nije planirao da snimi ovu numeru, ali da su ga pozitivne reakcije publike i nagovaranje prijatelja podstakli da to ipak uradi.

Iako Šako nema autorska prava na pomenutu pesmu, nije krio svoje nezadovoljstvo putem Instagrama je poručio da ga Emir nije pitao za dozvolu.

Foto: Privatna Arhiva

Uprkos svemu, Brunčević nastavlja da gradi svoju karijeru, radi na novom albumu i aktivno nastupa. Pred jedan od koncerata u prestoničkom klubu otkrio nam je da, iako je još uvek nov na sceni, tremu pred publiku više ne oseća.

-Ja uvek imam tremu kad vidim kamere. Jedva čekam da im pokažem sve što mogu i što znam. Jedva čekam da pokažem publici ono što najbolje znam. Verovatno će neke kolege pevati, Darko Lazić, moj stari dobri prijatelj. Podrška mi mnogo znači. Ja sam dobar privatno sa njim i znači mi.

Pevač se ubrzo nadovezao na skandal sa Šakom pa je rekao:

- Nema potrebe da mi se javlja. Ponavljam istu priču više puta, rekao sam i u Amidži šou, šta je i kako je bilo nije se pojavio na nastupu, možda ima i pravo da se ljuti jer pesma "Dete ulice", koju sam ja izveo ima preglede za četiri dana kao i on što je iz 1999. godine. Ja sam njega pitao i uzeo mu kartu da dođe taj isti dan ali nebitno, neću da se ponavljam on mene ne može da uvredi mene mogu da povrede ljudi koji su mi dragi i ljudi sa kojima provodim vreme.

Kada su u pitanju autorska prava za pomenutu pesmu koju je pevač prepevao, Emir kaže da je sve bilo uredno regulisano:

- Naravno da jesam. Postoje ljudi koji rade muziku i tekst i ja sam uredno platio i normalno da sam odradio.

- Čovek se nije pojavio. Sve je bilo dogovoreno, samo je rekao da je bolestan. Nije bio bolestan....

A da li ima strah od skandala sa kojima će se susretati u karijeri kaže:

- On je bio pozvan...znamo se dugi niz godina. Pozvao sam ga i pravljao se po njemu kad njemu odgovara, rekao je odgovara mu 18. ja sam došao nas je bilo 40 spremnih, kamermana, muzičara...čovek je rekao da je bolestan, a da je isti dan slao poruke, nebitno kome, da je u Cg lepo vreme... - rekao je Emir a na pitanje da li bi sada pozvao svog kolegu kaže:

- Ne bih ga zvao nije mi bitan. O pokojnicima sve najlepše.

1/4 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Privatna Arhiva

Šako Polumenta ponizio Emira

Podsetimo, Emir Brunčević i Šako Polumenta su planirali duet, ali je pevač zbog zdravstvenih problema otkazao. Ubrzo nakon toga Polumenta se oglasio i izneo svoju stranu priče.

- Moji prijatelji su hteli da mu učine da snimi spot sa mnom, više puta sam mu pomogao na početku karijere u smislu da sam mu dao mikrofon na mojim nastupima. Zvao me je da snimimo pesmu i toga dana sam ga pozvao putem video-poziva gde je jasno video da sam bolestan. Imao je priliku da vidi i kolika mi je izmerena temperatura. Rekao sam mu da ćemo snimiti za 3-4 dana kada budem bolje, a u međuvremenu mi je poslao i snimak strofe koju je on otpevao i meni se to nije svidelo. Moje pesme su pre svega emocija, te se njegovo zavijanje nije uklopilo u zamisao. Ja sam gigant za njega i valjda imam pravo da ne prihvatim nešto. Kada je tako kukavički u emisiji govorio, onda je trebao i da pročita poruku koju sam mu poslao - rekao je Šako, nakon čega je poručio da je Brunčević ispao krajnje neprofesionalan.

- Koliko je samo novca zaradio od mojih pesama, ali je na kraju ispao krajnje nezahvalan i neprofesionalan. Neka se okrene kroz svoj muzički život, koliko je para uzeo na moju pesmu. Samo na pesmu "Sin poroka" je uzeo bakšiša u vrednosti jednog stana - tvrdi Šako.