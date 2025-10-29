Slušaj vest

Pevač Dejan Nedić Tejovac koji se proslavio učešćem u Zvezdama Granda dobio je treće dete. Dejan Tejovac nije krio sreću zbog još jedne naslednice kojem su on i njegova supruga Ivana dali ime Đurđina.

To je ženski oblik muškog imena Đorđe, koje je varijanta grčkog imena Georgios. Ime je popularno zahvaljujući Svetom Đorđu, a povezano je sa proslavom Đurđevdana, praznika koji se vezuje za zdravlje, plodnost i zaštitu.

Inače, Dejan i Ivana imaju i starije ćerke Juliju i Angelinu.

Dejan Tejovac slavio rođenje trećeg deteta  Foto: Printscreen/Instagram

Na proslavi mu pevao Radiša Urošević

Dejan je povodom rođenja ćerke napravio proslavu, a pored orkestra koji je unajmio specijalni gost je bio njegov prijatelj Radiša Urošević koji je muzikom sve okupljene podigao na noge.

Uz njegove pesme uživao je i Aca Sofronijević koji je bio takođe gost na proslavi svog prijatelja, a u jednom trenutku je ustao sa stolice i zapevao sa Radišom. On je objavio i nekoliko kadrova sa proslave i napisao:

- Od srca neka je sa srećom. Bravo za mamu Ivanu - čestitao im je Sofronijević.

Radiša je profesionalno odradio zadatak, a da zna da "ubode žicu" pokazali su i gosti koji su ga kitili parama.

kurir.rs/blic

