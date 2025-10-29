Slušaj vest

Pevačica Sara Reljić šokirala je priznanjem da joj je pevač Sloba Radanović, dok je još bio u braku sa Kijom Kockar, slao poruke. On je se nakon razvoda od Kije oženio Jelenom sa kojom je dobio sina.

Sara Reljić je jednom prilikom otkrila da joj je Sloba Radanović slao poruke. Sve to se dešavalo dok je još bio u braku sa Kijom Kockar koju je kasnije prevario u Zadruzi sa Lunom Đogani.

- Zašto bih kompromitovala nečiji brak. Ja svakako nisam dala povoda ni za čim. Njegova bivša žena je vodila njemu Fejsbuk profil i onda sam ja nju pitala: "Zašto ništa nisi rekla za mene?", i ona kao: "Ma dobro rekla sam mu da se malo zeza". Bilo je davno bili smo mladi, a onda sam mogla da budem u poziciji kao Luna Đogani ali nisam. Bože me sačuvaj oženjen čovek mi piše. Sloba Radanović mi je pisao pre sedam godina, rekla je Sara Reljić za Hype TV.

Slobina žena obožava njegovu bivšu ljubavnicu Lunu

Podsetimo, prvu sezonu "Zadruge" je obeležio ljubavni trougao koji su činili Luna, Kija Kockar i Sloba Radanović, a sadašnja pevačeva supruga Jelena Radanović ima samo lepe reči za Đoganijevu.

Sloba je prevario suprugu Kiju u "Zadruzi" sa Lunom, a nakon javne prevare usledio je razvod. Danas je Sloba u braku sa Jelenom Radanović koja je nedavno izjavila da više gotivi Lunu Đogani od Kije Kockar.

Jelena Radanović je jednom prilikom govorila o bivšim ljubavima svog muža.

- Nisam je nikad upoznala, tako da nemam neko mišljenje. Nemam neko negativno mišljenje. Mislim da je sve to što je preživela tamo, isto, jedna velika trauma. Stvarno ne zameram ništa što je govorila ili radila... Jer nije lako. Bez obzira, kako god da to deluje nekome ko čita: "Jao, vidi šta je izjavila, rekla...." To je ipak jedno javno poniženje i to može da ostavi traumu koja, očigledno... - počela je u "Otkrivanju sa Milenom" Jelena Radanović, dodajući kako ona zaista ne osuđuje nikoga, posebno ne nekoga koga i ne poznaje.

- Ona je izašla iz anonimnosti, doživela javno poniženje i onda je morala da se nosi sa svim tim. Tako da, sigurno nije bilo lako; šta je prolazila i emotivno i psihički, misli gde su je vodile. Najlakše je reći: "Vidi šta je rekla, vidi šta je uradila". Jer um gde može da te odvede i upravlja tvojim emocijama, postupcima, to je sve uvezano. Tako da najlakše je osuđivati. Ja stvarno ne osuđujem nikoga, a kažem, nju nisam upoznala da bih mogla nešto da kažem o njoj - rekla je Jelena koja o bivšoj ljubavnici svog muža, Luni Đogani, ima lepše mišljenje.

