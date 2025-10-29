Slušaj vest

Pevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, nedavno je doživela moždani udar, a tokom oporavka ju je zatekla još jedna tužna vest - preminuo joj je otac.

Mala Cana se od njega oprostila emotivnim rečima na društvenim mrežama:

- E moj ćale, brzo si nas napustio u 67. godini. Bio si mi očuh, ali si me odgajao kao pravi otac. Svoju ćerku si uvek zvao: ‘Evo moja bela stigla, ti si moja ćerka’. Neka te anđeli čuvaju i Bog ti podari nebesko carstvo. Uvek će te voleti tvoja bela ćera.

"Uspešno se oporavlja"

Inače, Mala Cana je pre nekoliko nedelja doživela moždani udar, ali se zahvaljujući brzoj reakciji lekara uspešno oporavlja.

- Mala Cana je preživela moždani udar, na oporavku je. Za sad je u stabilnom stanju ali na ispitivanjima. Ona se drži pozitivno i koliko može na nogama da sve ovo pregura– stoji na njenom Fejsbuk profilu, kao i poruka koja je upućena pevačici: