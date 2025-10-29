Slušaj vest

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, gde su otišli nakon odmora i venčanja na Maldivima.

Kako saznaje Kurir od izvora sa lica mesta, incident se desio tokom noći. Njih dvoje su odseli u luksuznom hotelu "Antlantis palm bič", a u Emirate su došli kako bi Ana snimila spot za novi singl "Nije mi 22".

Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

Uzeo joj sav novac

Posle teške celovečernje svađe, Ratković je rano jutros ustao, pokupio svoje stvari, sav svoj i Anin novac i napustio hotel, verovatno krenuvši za Beograd.

Izvor blizak kompozitoru, rekao nam je da se čuo sa Ratkovićem, koji mu je ljutito rekao: "Pusti je, neka crkne tamo u Dubaiju, kao džukela".

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su rešili nesuglasice Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić Nenad Kostić Instagram, Pritnscreen/Instagram

Ani je na stolu ostavio samo pasoš, ali budući da pevačica nema ni novca, ona je trenutno zarobljena u Dubaiju i dodatni problem je taj što osoblje hotela u ovom trenutku na sve načine pokušava da je izbaci napolje jer je došlo vreme da napusti sobu, a pevačica nema novca da plati hotel jer je Rale sve odneo sa sobom.

Tajno venčanje na Maldivima

Izvor Kurira ne zna tačan razlog svađe između pevačice i kompozitora, ali je očigledno da se radi o nečem vrlo ozbiljnom jer je Ratković postupio ovako bezobzirno prema supruzi.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić i Rale otputovali na Maldive Foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Ana i Rale su se za vikend venčao na peščanoj plaži na Maldivima, o čemu je Kurir prvi pisao. Pevačica i producent su se venčali na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.