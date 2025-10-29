Slušaj vest

Naime, kako je Kurir ekskluzivno saznao, bračni par se posvađao u luksuznom hotelu "Hilton" na Palm Džumeiri. Pošto je Rale napustio hotel i od Ane odneo sav novac, hotelsko osoblje je zahtevalo od pevačice da napusti sobu i plati sve troškove boravka.

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Kako smo saznali, boravak u hotelu mladence je koštao 4.000 evra, koje pevačica ne može da izmiri jer ju je muž ostavio bez žute banke. U hotelu se trenutno dešava veliki skandal jer ljudi sa recepcije i sobarice lupaju na vrata i uporno je zovu na telefon kako bi momentalno napustila sobu ili će u suprotnom biti primorani da pozovu policiju. Pevačica se zabarakadirala u sobi i ne želi da komunicira sa njima i sve vreme zove Raleta na telefon da se vrati i podmiri troškove.

Ana ga prijavila policiji

Izvor blizak Raletu nam je rekao da je kompozitor veoma besan jer ga je supruga prijavila tamošnjoj policiji i zbog te prijave se nije mogao ukrcati na avion. Naime, Rale se posle svađe sa Anom uputio ka aerodromu kako bi se vratio prvim jutarnjim letom za Srbiju. Kompozitor je na aerodromu dao izjavu policiji, koja ga je pustila i rekla mu da sami rešavaju porodične probleme. Rale se potom vratio u hotel i trenutno sedi u restoranu i najverovatnije čeka sledeći let.

Noć i do 1.000 evra

Kako se može videti na sajtu hotela, noć u ovom luksuznom rizortu košta od 500 do 1.000 evra. On se nalazi na samoj plaži i nudi veliki broj atrakcija za ljude sa dubokim džepom.

Foto: Shutterstock

Rale imao i zabranu prilaska Ani

Podsetimo, Ana Nikolić nedavno je prijavila svog partnera kompozitora Gorana Ratkovića Raleta policiji zbog nasilja koji se desio u Raletovoj kući na Avali. Kompozitoru je odmah određena mera zabrane prilaska pevačici prvo 48 sati, a potom i 30 dana. A o svim skandalima pevačice i kompozitora pročitajte ovde.

