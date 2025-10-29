Slušaj vest

Bivša devojka Saše KovačevićaJovana Jocić se oglasila nakon što je pevač verio svoju devojku Zoranu.

Pre nekoliko dana, vest o veridbi pevača iznenadila je pozitivno sve pošto je izabranicu Zoranu Tasovac verio posle deset godina ljubavi. Par je podelio bajkovite trenutke iz Grčke a pevač je Zoranoi kupio dijamantki prsten koji ju je ostavio bez teksta.

U organizaciji celog iznenađenja pomogao je jedan od muzičara Antonisa Remosa, koji živi u Atini i poznaje mnoga romantična mesta u gradu.

Saša Kovačević zaprosio devojku Foto: Printscreen

Ova vest je pozitivno iznenadila ljude iz njegove okoline, a ovaj lep događaj prokomentarisala je i njegova bivša devojka Jovana Jocić.

- Svi smo to čekali, i prosto i mene je obradovao, Saša je divan čovek i mislim da će njegova buduća supruga biti jako srećna žena, tako da im želim puno sreće u budućem životu i braku i nadam se da će uskoro doći neka bebice, rekla je za Hype TV bivša devojka Saše Kovačevića Jovana Jocić.

20240729-09-02-37jovana-jocic--jocic.jovana--instagram-photos-and-videos.jpg
Jovana Jocić Foto: Printskrin/Instagram

Jovana Jocić je inače bivša žena frontmena "Magla benda" Vladana Savića. Saša je sa njom bio u vezi 4 godine a 2017. godine stavili su tačku na vezu. Jovana je kasnije uplovila u vezu sa Vladanom Savićem, frontmenom Magla benda sa kojim je dobila ćerku.

Međutim, ljubav nije potrajala, pa su njih dvoje odlučili da stave tačku na zajednicu, koju nisu krunisali brakom.

