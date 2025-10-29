"NJEGOVA BUDUĆA SUPRUGA BIĆE SREĆNA ŽENA" Oglasila se bivša devojka Saše Kovačevića posle vesti da se pevač verio
Bivša devojka Saše KovačevićaJovana Jocić se oglasila nakon što je pevač verio svoju devojku Zoranu.
Pre nekoliko dana, vest o veridbi pevača iznenadila je pozitivno sve pošto je izabranicu Zoranu Tasovac verio posle deset godina ljubavi. Par je podelio bajkovite trenutke iz Grčke a pevač je Zoranoi kupio dijamantki prsten koji ju je ostavio bez teksta.
U organizaciji celog iznenađenja pomogao je jedan od muzičara Antonisa Remosa, koji živi u Atini i poznaje mnoga romantična mesta u gradu.
Ova vest je pozitivno iznenadila ljude iz njegove okoline, a ovaj lep događaj prokomentarisala je i njegova bivša devojka Jovana Jocić.
- Svi smo to čekali, i prosto i mene je obradovao, Saša je divan čovek i mislim da će njegova buduća supruga biti jako srećna žena, tako da im želim puno sreće u budućem životu i braku i nadam se da će uskoro doći neka bebice, rekla je za Hype TV bivša devojka Saše Kovačevića Jovana Jocić.
Jovana Jocić je inače bivša žena frontmena "Magla benda" Vladana Savića. Saša je sa njom bio u vezi 4 godine a 2017. godine stavili su tačku na vezu. Jovana je kasnije uplovila u vezu sa Vladanom Savićem, frontmenom Magla benda sa kojim je dobila ćerku.
Međutim, ljubav nije potrajala, pa su njih dvoje odlučili da stave tačku na zajednicu, koju nisu krunisali brakom.