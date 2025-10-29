Slušaj vest

Goca Šaulić otkrila je manje poznate detalje o Halidu Bešliću, a onda se osvrnula i na njegovo druženje sa Šabanom Šaulićem.

Goca Šaulić je ispričala da su se Halid i Šaban vrlo poštovali, radili zajedno i njihova druženja su uvek bila interesantna. 

- Sad mnogo više gore ima kvalitetne muzike nego dole. Božja bašta se puni sa ozbiljno velikim imenima - rekla je Goca.

Ona se seća da je Halida Bešlića upoznala na Koševu pre 30 godina, a ističe da je Halid bio i te kako duhovit i da je znao da napravi odličnu atmosferu.

Šaban Šaulić i Goca Šaulić Foto: Promo, Damir Dervišagić, Dragan Kadić

- Imali su veliko poštovanje i ljubav. Ja sam samo jednom bila prisutna sa njima, jer na tim koncertima u Sarajevu Sejda se nije često pojavljivala. Znam da je uvek o njoj pričao sve najlepše i teško mi je i žao što i ona prolazi kroz zdravstvene probleme - rekla je Goca.

Baš kao što je Šaban Šaulić posvetio Goci pesmu "Gordana" isto je pred smrti uradio i Halid Bešlić za svoju Sejdu.

kurir.rs/blic

