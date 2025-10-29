GODINE UPORNOSTI, TRUDA I TRAJANJA: Halid Muslimović sa svojom monografijom na Sajmu knjiga - "Moj životni put" (FOTO)
Halid Muslimović pojavio se danas na Sajmu knjiga i to posebnim povodom.
Naime, pevač je na štandu "Jugotona" predstavio je svoju autobiografsku knjigu "Mene je učilo vrijeme" na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Knjiga, koja nosi podnaslov "Moj put No. 1 – Plavi čuperak", donosi bogat pregled Halidovog životnog i estradnog puta, ispunjenog brojnim uspomenama, anegdotama i iskustvima iz njegove više od četiri decenije duge karijere.
Svojom monografijom Halid je pokazao da njegova stvaralačka energija prevazilazi granice muzike i dotiče svet književnosti. Sa ovom knjigom moći ćete da zavirite u tajne Halidovog uzbudljivog i ponekad turbulentnog života, ali i da saznate mnoge interesantne detalje koje niste znali o njemu.
- Imao u planu da uradim jedno izdanje, ali mnogo je toga i ne može da stane 45 godina i još dvadesetak života pre toga u jednu knjigu, pa mora da ide u tri dela. Sve to su bile godine upornosti, truda i rada. To je bila moja ideja, prilagodio sam sebi, ali sam imao i stručne ljude koji su mi pomogli oko uređivanja, pošto ja i ne pišem. Kada sam počeo sa radom, uvideo sam da, materijal koji imam, ne može da bude jedno izdanje, jer ne može da stane. Konsultovao sam se sa profesionalcima i rekli su mi da priču razvijemo na tri dela - kaže Halid i dodaje da se drugi deo njegove priče može očekivati na proleće.
Pored monografije, pevač se uveliko sprema i za svoj veliki solistički koncert, koji će biti 12. novembra u Sava centru, pa nam je istako kako teku pripreme.
- Mogu sve da otpevam, ali ne može sve stati u jednu noć. Mislim da smo lepo složili kockice i repertoar. Beograd je grad koji volim. Uvek kad zapevam ovde, osećam da nisam sam. Osećam hiljade srca koja kucaju zajedno sa mojim pesmama. To je magija koju ne možeš da ispričaš, moraš da je doživiš, a nadam se da će tako biti i te noći - zaključio nam je legendarni pevač.