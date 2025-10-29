Slušaj vest

Halid Muslimović pojavio se danas na Sajmu knjiga i to posebnim povodom.

Naime, pevač je na štandu "Jugotona" predstavio je svoju autobiografsku knjigu "Mene je učilo vrijeme" na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Knjiga, koja nosi podnaslov "Moj put No. 1 – Plavi čuperak", donosi bogat pregled Halidovog životnog i estradnog puta, ispunjenog brojnim uspomenama, anegdotama i iskustvima iz njegove više od četiri decenije duge karijere.

Svojom monografijom Halid je pokazao da njegova stvaralačka energija prevazilazi granice muzike i dotiče svet književnosti. Sa ovom knjigom moći ćete da zavirite u tajne Halidovog uzbudljivog i ponekad turbulentnog života, ali i da saznate mnoge interesantne detalje koje niste znali o njemu.

- Imao u planu da uradim jedno izdanje, ali mnogo je toga i ne može da stane 45 godina i još dvadesetak života pre toga u jednu knjigu, pa mora da ide u tri dela. Sve to su bile godine upornosti, truda i rada. To je bila moja ideja, prilagodio sam sebi, ali sam imao i stručne ljude koji su mi pomogli oko uređivanja, pošto ja i ne pišem. Kada sam počeo sa radom, uvideo sam da, materijal koji imam, ne može da bude jedno izdanje, jer ne može da stane. Konsultovao sam se sa profesionalcima i rekli su mi da priču razvijemo na tri dela - kaže Halid i dodaje da se drugi deo njegove priče može očekivati na proleće.

Pored monografije, pevač se uveliko sprema i za svoj veliki solistički koncert, koji će biti 12. novembra u Sava centru, pa nam je istako kako teku pripreme.