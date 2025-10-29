Slušaj vest

Pop zvezda Ivana Selakov 7. novembra 2025. održaće svoj prvi solistički koncert u Beogradu u "MTS dvorani". Na poslednjoj tonskoj probi pred koncert, pevačica nam je otkrila da se napetost osećala i u njihovom domu.

- Moj suprug Peđa i ja sami smo izneli ceo projekat. Bilo je dana kada se, tokom ovih nekoliko meseci, u našem domu osećala veća napetost, jer smo svakodnevno bili posvećeni pripremama za solistički koncert na kojem ću proslaviti 20 godina na javnoj sceni - iskreno je priznala Ivana.

Osim dve decenije rada, tog dana pevačica će oduvati i rođendansku svećicu.

- Moje želje su jasne – želim da taj sedmi novembar bude najlepši dan u mojoj karijeri. Vredno smo radili i daću sve od sebe da publici priredim noć za pamćenje.

1/11 Vidi galeriju Ivana Selakov na koncertu Sećanje na Darka Radovanovića Foto: Petar Aleksić

Na bini će joj se pridružiti čak 25 muzičara, a uz njih i kolege koje posebno ceni.

- „Imaću specijalne goste. To nisu samo gosti, to su moji prijatelji – velike zvezde, i radujem se što ćemo zajedno deliti uspomene koje ćemo pamtiti zauvek.“