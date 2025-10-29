Slušaj vest

Tea Tairović danas je održala press konferenciju povodom velikog koncerta koji je zakazan 15. novembra u Sportskoj hali "Boris Trajkovski" u Skoplju.

Nakon godinu dana od poslednjeg spektakla koji je održala na pomenutom mestu, najpopularnija mlada zvezda ponovo rasprodaje koncert, za koji se traži karta više.

Treći koncert u Skoplju

Pevačica je u Skoplje došla dan ranije sa suprugom Ivanom kako bi uživala i odmorila se pred ovaj važan događaj, a pred makedonskim i srpskom medijima otkrila je kako se priprema i kakav spektakl može da se očekuje.

- Dobar dan svima. Osećam se lepo uvek kad dođem u Skoplje. Ponoviću, ovo je moja druga kuća. Treći put imam koncert, pripremam se. Imam veću odgovornost - rekla je Tea, koja je u pripremama drugog dela albuma "Aska".

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović u Skoplju Foto: Kurir

Smeh i suze

- Trenurno se pripremam kondiciono najviše. Uvela sam neke novine što se tiče performansa. Biće zaista zahtevnije nego ikad. Pripremam i drugi deo albuma "Aska" tako da ova dva meseca je žestoko. Nadam se da ću moći da nadmašim prethodni koncert. Makedonska publika je srčana i vatrena kao i ja, to je uzajamna energija.