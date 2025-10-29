Slušaj vest

Na Zlatiboru, pod zvezdanim nebom i svetlima pozornice, završnica manifestacije Radio dani RAB Srbija postala je praznik muzike i emocija. Jubilej od trideset godina obeležen je zvucima svih žanrova, glasovima poznatih muzičkih imena i osmesima okupljenih gostiju.

Aca Sofronijević
Foto: RAB Srbija

Na sceni je vladao Orkestar Aleksandra Sofronijevića, čije su note razigrale svaki sto i svaku dušu. A onda, dok je ritam vodio publiku kroz pesmu i veselje, Sofra je uzeo mikrofon i zastao — da iz srca pozdravi Dragišu Bašu, tekstopisca i kompozitora čije melodije već godinama žive u pesmama poput “Sve ti dugujem” Ace Pejovića i “Med i slatko grožđe” Nikole Rokvića.

Aca Sofronijević Foto: RAB Srbija

Baša je napisao i pesmu za Sofrin orkestar — “Ne dao ti Bog” — koja je od prvog dana postala neizostavni deo njihovog repertoara. Te večeri, Sofra je sa osmehom otkrio i malu tajnu: Baša je stvorio još jednu pesmu, novu priču u notama, koja se tiho i strpljivo rađa u studiju.

Zvuci su se nastavili, ali taj trenutak zahvalnosti, poštovanja i prijateljstva ostao je da svetli među tonovima — kao pesma koja se ne završava.

