Milan Milošević je nedavno gostujući u emieiji Lune Đogani rekao da su mu najiritantnije pevačice na estradi Milica Pavlović i Barbara Bobak, jer ono što one pričaju njemu para uši.

Njegov komentar izazvao je brojne reakcije, a Milošević je sada pojasnio zbog čega je to rekao.

"Pevačice su roditelji vezivali za radijator"

- Ne volim nikoga ko pametuje da je pevačica sad neko visoko zvanje, da je to tako ne bi ih roditelji vezivali za radijatore da ne idu da pevaju. Pevačica je zanimanje kao bilo koje drugo, svako radi svoj posao. Nego mi pravimo od njih idole, ja sam rekao ne volim kada pametuju u inturvjuima, a pesme obožavam. Najviše volim Barbarine pesme, nisam hteo da ih uvredim, a onda su svi krenuli da ih pljuju došlo mi da povučem ono što sam rekao. Evo najviše volim da slušam Milicu Pavlović i Barbaru Bobak kad daju intervjue - rekao je Milan Milošević.

"Nikad nikoga sa estrade nisam odao"

Prema njegovim rečima, o pevačicama i pevačima zna mnogo stvari, ali to nikada nije zloupotrebio.

- Ja stalno dobijem tračeve, imam više informacija sada nego kada sam bio novinar. Znaju da ja ne otkucavam ništa i zato mi svi pričaju. Nikad nikoga sa estrade nisam odao. Potkačim ove u rijalitiju, ali to je drugo. Na estradi se družim sa ozbiljnim ljudima koji su napravili karijere, a "Elita" je danas jesi sutra nisi to ne može da se poredi sa estradom - bio je iskren Milošević, koji se nedavno prisetio teškog detinjstva.

Darko Tanasijević iskreno o Milanu

Podsetimo, Voditelj Darko Tanasijević uspešno već godinama vodi rijaliti program na Pinku, a nedavno je otkrio kako gleda na povremene psovke Milana Miloševića, koje se često tokom programa.

Darko tvrdi da program vodi svako na svoj način, kao i da je narodu to sve verovatno simpatično kada je Milan u pitanju.

- Milan je drugačijeg senzibiliteta, drugačija mu je energija sa učesnicima, a drugačija i meni. Verujem da nekada u toku tih debata te stvari izlete za crnim stolom. Živi smo ljudi i ne treba to uzeti za zlo. Kad je Milan u pitanju, to je i simpatično i viralno, te bude simpatično gledaocima. Mislim da nikada nije prešao liniju koju ne bi trebalo da pređe. Nekad nas savlada i umor, tu je i način komunikacije koji imaju neki ljudi, tačnije rijaliti učesnici, pa je nekad teško dopreti do njih.

