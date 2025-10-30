Slušaj vest

Milomir Marić ponovo je u žiži interesovanja. Ugledni novinar je posle 18 godina napustio Hepi televiziju i sa svojom koleginicom Katarinom Koršom nastavio put novih radnih pobeda, o čemu je Kurir prvi pisao proteklog vikenda, a već danima o tome izveštavaju i ostali mediji.

Milomir Marić Foto: Printscreen

S obzirom na to da je Marić u žiži interesovanja javnosti, posetili smo kraj u kojem on već dugo živi da bismo čuli šta kažu njegovi susedi, koji su, po običaju, uvek dobro upoznati o tome kakve su javne ličnosti kad ih kamere ne snimaju.

Pomak u karijeri

Do njegove zgrade, u kojoj živi sa književnicom Vesnom Radusinović, stigli smo juče oko podne. To je vreme kada se autor i voditelj kultnih emisija "Ćirilica" i "Goli život" obično vraća sa posla. Na "srećnoj televiziji" radi do četvrtka. Čekali smo ga da stigne kući, ali nije ga bilo. U međuvremenu smo porazgovarali sa komšilukom. Ispred njegove zgrade nalazi se lokal u kojem se prodaje brza hrana.

Foto: Kurir

Ljubaznim prodavcima smo se predstavili, a oni su bili i više nego srdačni i otvoreni da govore o voditelju. Interesantno je to da su se naši sagovornici, Vlado i Ljudmila, iznenadili kada smo rekli da je Milomir novinar.

- Mislio sam da je taj gospodin ugledni političar. Tako deluje. Viđam ga redovno i uvek je u žurbi. Stalno nosi kese da baci đubre. Vrlo je transparentan, pa sam mislio da je on vaš neki uticajni političar - rekao nam je ovaj mladić, koji već dve godine živi u našoj prestonici, a došao je iz Rusije.

Ista je situacija i sa njegovom koleginicom Ljudmilom. Ona je od 2017. godine u Beogradu.

- Kako ne znam gospodina Marića. I njegovu lepu suprugu Vesnu viđam, zaista su ljudi za primer. Mogu sve najlepše da kažem. Pratim vaše medije i upućena sam u sve, a Milomira sam viđala leti, sad slabije. Drago mi je što je sebi napravio pomak u karijeri. Koliko znam, on je jedan od najboljih predstavnika medija u Srbiji - rekla je ova dama.

Foto: Kurir

Iz zgrade od komšija niko nije izlazio. Pa smo zaustavili prolaznike iz susednih ulaza.

- Marić? Pročitao sam da je napustio Hepi televiziju, pa gde god ode, to će da se gleda jer je on brend za sebe. Ne poznajem ga lično, ali ga viđam - rekao je jedan komšija, dok nam je drugi u prolazu rekao svoje mišljenje o tome šta bi Marić trebalo da radi nakon odlaska sa Hepija.

- Video sam da se samo piše o njemu, nije ni čudo, njega ljudi baš vole. I mi ga ovde svi volimo, uvek nam se lepo javi, pravi gospodin. A o njegovom znanju ne treba ni da se govori, on je jedan od najboljih novinara u regionu. Baš mi je jedna komšinica sinoć pričala da je negde pročitala da ljudi komentarišu da će Marić biti novi direktor RTS, pa smo se nas dvoje složili da je to najmanje što on zaslužuje posle takve blistave karijere novinara - rekao je naš sagovornik.

Pozvonili smo na interfon Radusinovića, ali niko nije otvorio. I Vesna je ovih dana veoma zauzeta jer pomaže suprugu oko transfera, ali i zbog svoje knjige "Muškarci su kao čokolada", koja se uveliko prodaje na Sajmu knjiga.

Impresivna biografija

Milomir Marić je rođen 7. januara 1956. u Gornjem Milanovcu. U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Živi u Beogradu s nevenčanom suprugom, književnicom Vesnom Radusinović.

Marić je karijeru započeo u časopisu Duga tokom sedamdesetih godina prošlog veka, a prvi je uradio intervju sa Antom Topićem Mimarom.

Radio je kao glavni urednik Duge, Intervjua, Profila i Dame. Od 9. oktobra 2001. bio je glavni i odgovorni urednik televizije BK i tu funkciju je obavljao do 19. marta 2004. godine. Član je Udruženja evropskih novinara Srbije.

Foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

