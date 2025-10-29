Slušaj vest

Odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića intrigira sve učesnike "Elite 9", a ona je sada govorila o svojim emocijama.

Maja Marinković je u rajskom vrtu govorila o odnosu sa Asminom i Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ja imam korektan odnos sa Asminom. On je sad jedna od glavnih tema. To što ljudi spletkare o nama i prate svaki korak, to je njihova stvar. Ja Asmina ne gledam kao muškarca, nije ni moj tip. Stanijin je dečko, nije važno da li je bivši ili sadašnji, ali je svakako njen momak. Od nas ništa nema - rekla je Maja, pa se osvrnula na odnos sa Janjušem.

"Od ''Zadruge 4'' ništa imali nismo"

- Naš odnos je istorija. Ovde je sve nekada počelo. On mi je dao mali budžet kad je bio vođa i to me je zabolelo. Kada se posvađamo, to ima težinu. Nema zle krvi među nama. Ne mogu prema njemu da budem kao prema drugim učesnicima, ali najbolje je da imamo ovakav odnos. Emocije nikakve nemamo. Od ''Zadruge 4'' ništa imali nismo. Volela ga jesam, sada je ta priča davno izlizana - kazala je Maja.

Maji migrirao silikon

Podsetimo, Straleti je nedavno silikon migrirao u zadnjici.Maja je u zadnjicu uradila 840 kubika, a tada je govorila da je zadovoljna zahvatom.

- Osećam se zaista dobro, s obzirom da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi, sad sam još po otokom, ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasne, sve je to super. Pridržavam se saveta lekara, nije bilo komplikacija. Moraću da mirujem dve nedelje, za mesec dana će biti sve kako treba, imam male bolove. Stavila sam 420 kubika u zadnjicu, po jednoj - rekla je Maja tad

