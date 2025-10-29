Slušaj vest

Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Džinović verila se nedavno za bogatog biznismena u Monaku, a kako mediji prenose njen partner je pre samo četiri meseca dobio dete.

Melina uživa kraj 25 godina starijeg muškarca iz Engleske koji je u junu dobio bebu sa mladom Ukrajinkom, a izvor otkriva detalje.

- Melinin novi dečko je u junu dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želeo da to utiče na dete koje je odmah po rođenju priznao - rekao je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.

- Tek nakon njihovog raskida sa Ukrajinkom on je upoznao Melinu i sa njom otpočeo vezu - zaključio je izvor i dodao da bi Melina ovih dana trebalo da upozna njegovo najmlađe dete.

- Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život pre nje. Ovih dana će upoznati bebu.

Kako je pisao nedavno Kurir, ovaj uspešni biznismen je ogromnu svotu novca uložio i u Melinin biznis sa prodajom haljina u Monte Karlu, pa je tako dao skoro 200.000 evra kako bi ona pokušala da privuče i svetsku klijentelu koja dolazi na Azurnu obalu.

- Kao što sam vam rekla i ranije, taj čovek je vrlo galantan i ne žali kad je Melina u pitanju. Gde ona okom, tu on skokom, što bi se reklo. Vrlo je uticajan ovde, ima dosta uspešnih prijatelja na raznim pozicijama i razne kontakte, pa je preko svojih veza i sredio da ovde ona otvori butik u jednoj koncept radnji.

Za to je dao najmanje 200.000 evra, ako se uzmu u obzir lokacija, zakup mesta u tom lokalu, promocije, fotkanje modela, transport haljina koje se šiju u Srbiji i tako dalje.Ona na sve načine pokušava da se etablira kao vrhunska dizajnerka, pa ga je sad molila da joj da novac i kako bi se njene haljine prodavale i u jednoj čuvenoj robnoj kući u "Emirejts molu" u Dubaiju.

To je tek koštalo, najmanje 500.000 evra. Tako da je on u nju i njen biznis uložio ogroman novac. Čisto sumnjam da će mu se to isplatiti, ali kad je čovek zaljubljen, ne razmišlja puno - ispričala nam je naša sagovornica, koja je komšinica Galićeve u Monte Karlu.

