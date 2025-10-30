Slušaj vest

Igor Kojić letos je započeo privatni biznis, i to onaj najplodonosniji - trgovinu nekretninama.

Sin Dragana Kojića Kebe bivši je fudbalski golman, a primarno zanimanje doskoro mu je bilo sportski menadžer. Međutim, i on je po ugledu na svoje kolege odlučio da se oproba u još jednom poslu, a to je preprodaja nekretnina.

Kako saznajemo, Igor je za kratko vreme uspeo da se odlično snađe na novom poslu, pa je svoju ponudu nekretnina proširio i na Hrvatsku. U pitanju su jedna vila na zagrebačkoj Šalati, ali i kuća na primorju, tačnije u Poreču, Primoštenu.

U moru nekretnina koje Kojić nudi na tržištu izdvaja se i jedan novi beogradski stambeno-poslovni kompleks na Bežanijskoj kosi, gde on kupcima osigurava posebne uslove kupovine, odnosno nula odsto provizije.

Podsetimo, kako se može videti na njegovom sajtu, ali i na društvenim mrežama, u Igorovom portfoliju se uglavnom nalaze kuće velikih kvadratura i luksuzne lokacije u srpskoj prestonici, od pomenute Bežanijske kose, Dedinja, Dorćola pa do Vračara, ali i periferije grada.

Osim prodavanja stambenih jedinica, moguće je i izdavanje istih.

Inače, pored uspeha na poslovnom planu, Igor ima sreće i u ljubavi, pa se posle razvoda od Sofije Dacić ponovo zaljubio.

- Treća sreća, prvi put Bog pomaže - rekao je Igor, dok je Keba istakao da mu se sviđa sinovljeva nova izabranica.

Kojić se s novom izabranicom u javnosti prvi put pojavio na koncertu svog oca u Beogradu pre desetak dana.

