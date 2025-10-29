Slušaj vest

Neda Ukraden je, naime, nakon razvoda mužu ostavila stan, a kako je isticala ostali su u dobrim odnosima i nakon rastanka.

"Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac"

- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom, rekla je ranije Neda Ukraden.

- Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan. Ono što sam pisala o muškarcima koje sam volela nikako nije uvredljivo. Zapravo, sve su to bile prave ljubavi, niko tu nikoga nije molio za ljubav, rekla je pevačica za "Grand Online" nakon što je izdala knjigu.

"Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu"

Milan Bilbija preminuo je 2013. godine u Crnoj Gori, gde je i sahranjen, a on i Neda bili su u prijateljskim odnosima do kraja njegovog života.

Međutim, pevačica je bila sprečena da otputuje na njegovu sahranu jer je morala da ostane u Beogradu da čuva unuke, bliznakinje Nedu i Aleksandru.

- Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu s mojom Jelenom. Morala sam da ostanem kod kuće s Pecom (zetom, prim. aut.) da čuvam bliznakinje, rekla je tada.

Priredila spektakl u Zagrebu

Podsetimo, muzička legenda je nedavno priredila pravi spektakl u zagrebačkoj Areni, gde je održala svoj dugo najavljivani solistički koncert.

Publiku je osvojila već prvim taktovima kada je, uz gromoglasan aplauz i ovacije, koncert započela svojim velikim hitom "Nisam ti ja bilo ko".Na binu je Neda zakoračila u zanosnoj, glamuroznoj crvenoj haljini, blistava, nasmejana i puna energije, baš onako kako je njena publika voli i pamti. Prvi redovi bili su rezervisani za njenu najveću podršku, porodicu.

