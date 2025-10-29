Slušaj vest

Kako je Kurir prvi pisao, pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale žestoko su se posvađali tokom boravka u Dubaiju, gde su otputovali zbog snimanja spota za Anin novi singl "Nije mi 22".

Ana Nikolić u problemu

Pevačica nam je otkrila da su ona i producent boravili u luksuznom hotelu Hilton na Palm Džumeiri, ali da je tokom noći, kako tvrdi, došlo do ozbiljnog incidenta. Prema njenim rečima, nakon burne svađe, Rale je rano jutros pokupio svoje stvari, zajedno sa novcem koji su imali, i napustio hotel.

Nikolićeva je, kako tvrdi, ostala potpuno sama u Dubaiju, bez ikakvih sredstava. Situacija je kulminirala neprijatnim ponašanjem zaposlenih u hotelu, koji sada, prema našim saznanjima, pokušavaju da Anu izbace iz hotelske sobe.

Redakcija Kurira ekskluzivno je došla do snimka na kojem se vidi deo rasprave između Ane i zaposlenih u luksuznom smeštaju u Dubaiju.

Pogledajte snimak:

Anu Nikolić izbacuju iz hotela Izvor: Kurir

Anu Nikolić osoblje hotela izbacuje iz sobe

Na snimku se čuje kako jedan od zaposlenih govori:

„Ovako nećete moći da nastavite“, dok iz sobe iznosi Anine stvari spakovane u kese.

Vidno uznemirena, Ana mu oštro uzvraća:

„A ti ćeš moći iz Egipta! Vratićeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, veruj mi! Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Od...bi! Ja čekam policiju! Videćeš ti! Ti tako da pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan!“ – vikala je pevačica tokom sukoba.

Drama se, kako saznajemo, i dalje odvija u hotelu, dok redakcija Kurira pokušava da stupi u kontakt i sa Goranom Ratkovićem Raletom, kako bi dobila njegovu stranu priče.

"Prijaviću Raleta za silovanje"

Vidno uznemirena, Ana se ekskluzivno oglasila za Kurir:

- Gospodin Rale je jedno g*vno smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g*vno, a to je on. Bude li mi prišao dobiće zabranu prilaska zauvek. Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno.

