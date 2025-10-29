Slušaj vest

Sestra Kristijana Golubovića se ne ekponira javno, ali zato je njena snajka Kristina Spalević neretko snima krišom i sve deli na svom Instagram profilu što je bio slučaj i ovog puta.

Naime, Kristina Spalević zabeležile je šaljiv trenutak dok je spremala kolač. Kako možemo da vidimo na snimku koji je objavila na pomentoj mreži, ona je posipala kolač sa šećerom u prahu, a stavila ga je toliko, da je iznervirala Kristijanovu sestru, koja je počela da je psuje i vređa.

- Ukočih se. Raščepi me ovde živu stojeći kao kip. Ajde više, ubi me. Mani ga se, ženo, dobićemo šećernu bolest, bolesnice jedna luda, bre. Vidiš da si bolesna? Marš bre, đubre, prekini - rekla je Kristijanova sestra.

Gina šta ti je? - pitala je Kristina, a ona je nastavila:

- Šta ti je, ženo, stavila si šećer, dobićemo šećernu bolest - poručila joj je Kristijanova sestra.

Kristina: "Upalite zvuk"

Uz snimak koji je tajno zabeležila, Kristina je napisala:

- Upalite zvuk za najjači behind scenes ikada. Kristijanova sestra je snimala pripremu kolača, pa je odlepila jer je morala da stoji u mestu. A meni se naravno "slučajno" odužilo - napisala je Kristina Spalević i dodala u opisu: "Genetika".

Kristijan i Kristina se pomirili

Bivši rijaliti učesnici Kristina Spalević i Kristijan Golubović nedavno su se pomirili, nakon što je ona prihvatila da njihovom zajedničkom životu daju još jednu šansu. Oni su nakon mnogo javnih osuda i optužbi ponovo odlučili da budu zajedno, a Kristina je tad napisala da je to sve iz duše.

- Život nije crno-beli film. Svi donosimo odluke iz srca, iz ljubavi, slabosti, iz želje da deca odrastaju uz oba roditelja. Da, naišla sam na osudu. Znam da se neki osećaju iznevereno. Ali ništa ovde nije gluma, ja sam samo žena koja se bori i uči. Deca nisu razlog da ostajemo u toksičnom odnosu, ali jesu razlog da damo sve šanse. l da se ne kajem jednog dana, znajući da nisam sve probala - napisala je Kristina.

