Slušaj vest

Pobednica treće sezone muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", Dobrila Čabrić (97) govorila je o tajni dugovečnosti i tom prilikom istakla da su svež vazduh, ambijent i radne navike njen recept za vitalnost i dug život.

Dobrila je u dvorištu napravila svoju oazu mira i istakla da upravo tu voli najviše da provodi vreme, a pogled sa terase puca joj na prelepo Dojransko jezero, a sve je puno zelenila i cveća.

Pevačica Dobrila Čabrić Foto: Printscreen

Pevačica je pričala i o tome i da veoma vodi računa o ishrani, te je dodala da svaki problem rešava radom.

- Naravno i ishrana je tu u pitanju a i način na koji prihvataš život. Ako ga voliš onda ćeš da ga živiš. Mnogi padaju u depresiju već u 70-oj godini. Misle da su stari, sve ih boli. Ja, i da me boli i da me ne boli to brzo rešim nekim poslom. Uzmem uvek nešto što me preokupira, tako da ne mislim na te žute minute ili bolest. Ili smrt. Ne, ne, ne, to kod mene ne pali. Živim punim životom - otkrila je Dobrila.

"Uveče sam pevala, danas bila sa majstorima"

1/4 Vidi galeriju Ovako izgleda Dobrila Čabrić Foto: Pritnscreen



Svoju kuću počela je da gradi kada je pregazila pola veka, a kako kaže, nikada joj ništa nije bilo teško.

- Tad sam imala 51 godinu, bila sam u punoj formi. Još sam uveče i pevala. Imala sam mamu, svekrvu, 4 pudlice. Spavali smo tu na jezeru u bungalovu i oni nisu hteli uveče da me puste tako da sam uveče i nastupala, dok bih danju bila sa majstorima - govorila je nekadašnja takmičarka.

I u 97. godini ništa je ne sprečava da ima hobi i da radi.

-Uvek nešto radim. Moj hobi je štrikanje i kreiranje. Pravila sam tri modne revije do sada i volim taj ručni rad, on me smiruje. Jako sam temperamentna, živa i neukrotiva, i to me na neki način preokupira. Od malena me mama učila i šiću i pletenju, tako da volim te stvari – dodala je Dobrila.

Foto: Printscreen

"Muškarci se lepe za mene kao buve"

Takođe, ona je jednom prilikom otkrila da i dalje ima udvarače.

- Otkud ja znam kako ja njih privlačim (smeh). Ja se mnogo ne staram oko toga. Sami naleću, k’o buve se lepe, ne znam što li je - govorila je Čabrićka i nasmejala sve u studiju tada.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: