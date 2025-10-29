Slušaj vest

Nakon što je redakcija Kurira ekskluzivno došla do snimka na kojem se vidi kako osoblje hotela u Dubaiju izbacujeAnu Nikolić iz sobe, oglasio se i kompozitor Goran Ratković Rale i za Kurir podelio svoju stranu priče.

Pevačica je ranije otkrila da su ona i producent boravili u luksuznom hotelu Hilton na Palm Džumeiri, ali da je tokom noći, kako tvrdi, došlo do ozbiljnog incidenta. Prema njenim rečima, nakon burne svađe, Rale je rano jutros pokupio svoje stvari, zajedno sa novcem koji su imali, i napustio hotel.

Nikolićeva je, kako nam je ispričala, ostala potpuno sama u Dubaiju, bez ikakvih sredstava, a situacija se dodatno zakomplikovala kada su je radnici luksuznog hotela izbacili iz sobe, što je zabeleženo na snimku koji je Kurir ekskluzivno objavio.

Rale demantovao Anu

Sada se povodom cele situacije oglasio i Goran Ratković Rale, koji je demantovao Anine tvrdnje da joj je uzeo sav novac, ističući da je zapravo on bio taj koji je pokrio sve troškove.

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru -rekao je vidno uznemiren Rale za Kurir.

"Prijaviću Raleta za silovanje"

Vidno uznemirena, Ana je rekla sledeće za Kurir:

- Gospodin Rale je jedno g*vno smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g*vno, a to je on. Bude li mi prišao dobiće zabranu prilaska zauvek. Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno.

Anu Nikolić izbacuju iz hotela: