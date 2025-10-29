Slušaj vest

Regionalna zvezda Kaliopi Bukle danas je u svom Skoplju ugostila mladu zvezdu Teu Tairović.

Naime, makedonska pevačica sačekala je mlađu koleginicu u jednom hotelu u centru grada, gde joj je poželela dobrodošlicu i poželela sreću na koncertu koji je zakazan 15. novembra u Sportskoj hali "Boris Trajkovski".

Budući da je Tea veliki poštovalac Kaliopinog lika i dela, bila je prilično uzbuđenja zbog susreta sa njom, a njih dve su i prošetale Skopljem ruku pod ruku, a ekipa Kurira ih je uslikala.

- Duṣ̌o draga - obratila se Kaliopi Tei koja je bila pod tremom zbog susreta sa njom.

- Zaṣ̌to? Ali obično tako, kad se neko uhvati za stomak ukazuje na osobu koja je jako emotivna. Od prvog trenutka kada sam te ugledala kad si se pojavila na sceni, ja sam rekla: Ovo je jako iskrena devojka i jako inteligentna i zna ṣ̌ta radi. Stvarno ja se divim svakom tvom trenutku i čestitam ti na svemu ṣ̌to si uradila. Dobro mi doṣ̌la u Skoplje u moj grad! Nećemo se persirati, ja sam Kaliopi, kako me moji najbliži zovu i od danas ti si moja bliska isto i dobrodoṣ̌la u moju zemlju! Svi te jedva čekamo - rekla je makedonska zvezda, a potom ju je pozvala na kafu uz koju su se upoznavale i ćaskale.

Građani Makedonije bili su oduševljeni prizorom i sve vreme ih pozdravljali i mahali im. Sve muzičke zvezde ovom prilikom oduševile su sve i pokazale na klasičnom primeru šta je jedinstvo.

Tea u Skoplju održala konferenciju povodom predstojećeg koncerta

- Trenutno se pripremam kondiciono najviše. Uvela sam neke novine što se tiče performansa. Biće zaista zahtevnije nego ikad. Pripremam i drugi deo albuma "Aska" tako da ova dva meseca je žestoko. Nadam se da ću moći da nadmašim prethodni koncert. Makedonska publika je srčana i vatrena kao i ja, to je uzajamna energija - poručila je danas Tea.

