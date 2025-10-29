Slušaj vest

Dok region bruji o skandalu između sada već bivšeg para, Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta, Kurir ekskluzivno donosi video snimak trenutka kada je počela svađa sa hotelskim osobljem u Dubaiju, nakon što je odbila da napusti sobu zbog neplaćenog računa.

- Možete li da mi opet kažete to? - upitala je Ana.

- Ako odbijete da platite uzećemo vam torbe. Ovo je ilegalno - rekao je zaposleni.

Pogledajte kako je drama izgledala:

Anu Nikolić izbacuju iz hotela Izvor: Kurir

- Odbijam da platim. Neću da platim sobu. Snimam ovo za svog dečka. Da li je ova soba plaćena? - upitala je Ana.

- Zvaću policiju - dobila je odgovor.

- Vau. Baš sam se uplašila, ne možete da verujete. Zvaću ja policiju, nećete vi. Da li ste sigurni da ćete uraditi ovo? - na kraju je pitala Ana i dobila odgovor:

- 100 posto! - zaključio je zaposleni dok joj je iznosio stvari napolje.

Podsetimo, na delu snimka koji smo već objavili, čuje se kako jedan od zaposlenih govori pevačici:

“Ovako nećete moći da nastavite“, dok iz sobe iznosi Anine stvari spakovane u kese.

Vidno uznemirena, Ana mu oštro uzvraća:

„A ti ćeš moći iz Egipta! Vratićeš se u Egipat vrlo, vrlo brzo, veruj mi! Alo, ovo nije policijska stanica, znaš li? Ja čekam policiju, ne napuštam sobu! Od...bi! Ja čekam policiju! Videćeš ti! Ti tako da pričaš sa mnom? Jesi li ti lud, bre? Ti nisi normalan!“ – vikala je pevačica tokom sukoba.

"Prijaviću Raleta za silovanje"

Vidno uznemirena, Ana se ekskluzivno oglasila za Kurir malo pre drame u hotelu:

- Gospodin Rale je jedno g*vno smrdljivo koje je dozvolilo da me odavde iz Dubaija izbacuju iz hotela kao da sam g*vno, a to je on. Bude li mi prišao dobiće zabranu prilaska zauvek. Sad ću da ga prijavim za silovanje. A onda će ostati u zatvoru, u mračnim podrumima Dubaija, doživotno.

Rale demantovao Anu

Povodom cele situacije oglasio i Goran Ratković Rale, koji je demantovao Anine tvrdnje da joj je uzeo sav novac, ističući da je zapravo on bio taj koji je pokrio sve troškove.

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru -rekao je Rale za Kurir.

