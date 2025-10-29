Slušaj vest

Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, učestvovala je svojevremeno u "Eliti", a sad je otkrila da je raskinula veridbu.

Ona je živela u inostranstvu, ali se sad vratila u Srbiju.

- Je l' ti više ne živiš u Češkoj? - upitao je voditelj.

- Nakon mog učešća u "Eliti" više ne živim u Češkoj, čak sam bila i u Švajcarskoj, ali sam se vratila ovde - rekla je Lejdi Di.

- Šta se desilo, pa si se vratila u Srbiju? - dobila je sledeće pitanje.

1/4 Vidi galeriju Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, učestvovala je svojevremeno u "Eliti", a sad je otkrila da je raskinula veridbu Foto: Printscreen

- Mali period života sam provela u Švajcarskoj. Živela sam tamo sa svojim bivšim verenikom, ali sad sam se vratila - rekla je Lejdi Di.

Zbog čega je pukla veridba? - upitao je voditelj.

- Mislim da ja nisam dovoljno dobra za njega, iskrena da budem. On je super dečko i ostali smo nakon svega u dobrim odnosima - rekla je Lejdi Di.

Volela Nebojšu

Foto: Printscreen

Podsetimo, reč je o izvesnom Nebojši, a Lejdi Di je neretko na svom Instagramu delila njihove zajedničke momente, kao i momente sa putovanja na koja su išli zajedno.

Lejdi je tako jednom prilikom objavila fotografiju kako se ona i Nebojša drže za ruke, a na njenoj ruci je zasijao prsten, te je jasno bilo da ju je verio.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: