Sara Stojanović i Sale Luks ušli su u emotivni odnos pre nekoliko dana, a već danas ju je ostavio, jutro nakon žestoke akcije koju su imali.

Kako je istakao, cimerka mu se zgadila svojim ponašanjem, te ne želi da nastavlja bilo kakav odnos sa njom.

- Idem dalje, ne zadržavam se. Možeš da odeš. Ne želim da te gledam, ne zanimaš me. Samo sam čekao trenutak da odem od tebe. Nisam ti ja ovi tvoji klošari da mi se ponašaš kako se ponašaš - kazao je Luks.

Foto: Printscreen

- Šta sam uradila? - upitala je Sara.

- Zgadila si mi se, veruj mi. Samo mi se skloni. Imaš neko glupo ponašanje, glupača si prava - kazao je Luks.

I Marinković je otkačio

Sara je nedavno pola emisije preplakala i molila Ivana za još jednu šansu, ali Marinković nije odustajao.

- Mnogo sam iskrena, znaš koliko sam se ja njemu obradovala. Kakav Anđelo te spopao? Da li znaš koliko sam mislila o njemu i Jakšićku sam smarala i pustila sam njegovu emisiju da gledam. Ja sam mnogo iskrena - jecala je Sara.

- Baš si bila iskrena - dodao je Ivan.